Siri | via alla procedura di revoca Il decreto di Conte in Consiglio dei ministri

Di Maio : “M5s rompiscatole? Salviamo faccia a istituzioni”. E su Siri : “Assurda frattura di governo su corruzione” : “Siamo stati descritti e siamo tuttora descritti come un Movimento di rompiscatole, di esagerati su questi temi però l’emergenza esiste e riusciamo anche a fermare senza sapere cosa ci sia dietro alcuni malintenzionati”. Così il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera. “Ricordo sempre che sono stati il ministero dello Sviluppo economico e i parlamentari del Movimento 5 Stelle a fermare la norma ...

Salvini : via Siri? In CdM votiamo contro : 18.26 "Se domani votano, noi votiamo contro e poi si continua, si va avanti" e "per altri quattro anni perché c'è tanto ancora da fare". Così il vicepremier e leader della Lega, Salvini, a "Matrix", parlando del caso Siri in vista del CdM "Domani andrà come andrà". "Se uno sbaglia paga ma non si possono fare processi fondati sul nulla", dice Salvini. E aggiunge: "E' evidente che con M5S ci sia una spaccatura e non solo" su Siri. "Se ne ...

Il governo cerca una via d'uscita dal caso Siri : Anche ieri a 'Non è l'arena' su La7 Di Maio ha spiegato che con "questo Pd che presenta una legge per aumentare gli stipendi dei parlamentari non si può dialogare". Concetto ribadito oggi: non è possibile che il M5s apra un "secondo forno", ha sottolineato. Ma l'apertura di Zingaretti sul reddito di cittadinanza non è passata inosservata a molti pentastellati. Alcuni esponenti M5s sottolineano per esempio che qualora dopo le ...

Siri - Paragone : “Andrà via - la Lega se lo metta in testa. Se vuole sfilarsi da governo - è libera di tornare da Berlusconi” : “Armando Siri? Per noi del M5s non c’è nessuna polemica. Siri si dimetta, così la smettiamo con questo teatrino. La politica si può fare anche fuori dal governo. Quindi, voglio dire a Siri che non è che se uno non fa il sottosegretario, va in galera o su Marte. No, viene alla Camera dei Deputati e continua a lavorare“. E’ il commento del senatore M5s Gianluigi Paragone, ospite de “L’Italia s’è ...

Di Maio insiste : "Via Siri" : Sul caso Siri , Luigi Di Maio non molla. "La cosa importante in questo momento è rimuovere quel sottosegretario, Armando Siri, ndr, che secondo me getta delle ombre su tutto il governo. Per farlo ...

Matteo Salvini - lo sfogo : "Siri via solo con rinvio a giudizio. Cosa farò mercoledì in CdM". Schiaffo al M5s : Si fa presto a dire "niente crisi". Matteo Salvini, in un colloquio informale con il Corriere della Sera, conferma quanto detto ieri: fiducia nel premier Giuseppe Conte, nonostante i retroscena che lo descrivono, tutti concordi, come furioso per l'accelerazione di Conte sul ritiro delle deleghe al s

Di Maio : caso Siri chiuso - via o voto CdM : 15.34 "La questione Siri è chiusa. Se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei ministri e si voterà il decreto proposto dal Presidente. Conti alla mano il M5S ha la maggioranza assoluto in CdM, quindi i numeri sono dalla nostra parte.Spero che non si arrivi ad un voto". Così il vicepremier Di Maio,su SkyTg24. "Conosco un po' la Lega e Salvini, sono persone intelligenti che hanno a cuore questa esperienza di governo", ha detto. E ha ...

Conte fa il giudice e condanna Siri : "Via al prossimo Cdm" : ... come se si trattasse della condanna di un suo esponente' e ai 5s di 'non approfittarne per cantare vittoria politica, perché significherebbe calpestare la dignità di una persona'. Persona sottoposta,...

Siri anticipa Conte : "Sono innocente. Archiviazione rapida o mi dimetto" : Armando Siri si professa 'innocente' e auspica di essere ascoltato presto dai magistrati per chiarire la propria posizione. Se non arriverà una rapida Archiviazione, sottolinea il sottosegretario alle ...

Siri : «Se i pm non archiviano le accuse contro di me pronto a lasciare entro 15 giorni» Parla Conte : la diretta tv : Una nota di Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione che il M5S vorrebbe far dimettere

