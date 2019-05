Risarcimento aggressione fisica e lesioni | importo e quanto spetta

termometropolitico

(Di martedì 7 maggio 2019)Il diritto italiano non prevede soltanto ipotesi didel danno meramente economico, cioè ilnonesclusivamente in quei casi in cui dalla condotta illecita del responsabile, è scaturito un pregiudizio di natura finanziaria. Tipico, ad esempio, il caso della truffa. Ci sono casi, ben inquadrati dalla giurisprudenza, in cui è ammessa la richiesta didanni per pregiudizio al bene della salute. Vediamo di seguito quali indicazioni possono trovarsi in tema didanni per: che cosa si intende? Preliminarmente, occorre chiarire che che, pur usandosi comunemente i termini “” e “danno da”, (specialmente nel gergo degli articoli di cronaca), le norme ...

Kasla91 : @ricciardirob76 @13RomamoR Infatti penso proprio ci siano dei procedimenti per aggressione anche a loro carico, a m… - nando_saviano : @ImolaOggi Scommettiamo che il poliziotto sarà processato e potrà perdere il lavoro mentre la risorsa, non solo pag… - cangelmar : @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Non definiamolo solo con la parola #Stupro,ma anche: reato contro l'incolumità indi… -