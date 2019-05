Psg | per la panchina occhi su ten Hag dell’Ajax

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Stagione deludente per il Psg, il club francese ha vinto la Ligue 1 ma l’eliminazione in Champions League ancora brucia. Discorso diverso invece per l’Ajax che è ad un passo dalla finale di Champions, nella partita di domani dovrà mantenere il vantaggio dell’andata contro il Tottenham (0-1). Ma si pensa anche al futuro ed al possibile valzer di allenatori, nel futuro del tecnico Erik Ten Hag potrebbe esserci ladi una big europea, secondo quanto riporta “Voetbalzone” il Paris Saint Germain starebbe pensando a lui. La stagione di Tuchel non è stata entusiasmante e per questo motivo le attenzioni si sono rivolte a ten Hag, il tecnico ha intenzione però di aspettare la fine della stagione, da fare da mediatore ci sarebbe Mino Raiola.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo Psg, per la...

