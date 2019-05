Napoli | Mattarella in ospedale fa visita alla piccola Noemi

Napoli - i medici : “Noemi stabile ma persistono condizioni di criticità”. Visita privata di Mattarella in ospedale : Noemi “è stabile, ma persistono le condizioni di criticità”. Questo è il bollettino medico dell’ospedale Santobono di Napoli, dove è ricoverata la bambina di quattro anni ferita da un proiettile il 3 maggio durante un agguato di Camorra. I medici hanno fatto sapere di prestare la massima attenzione “alle condizioni del polmone sinistro, quello più compromesso dal proiettile, per verificarne la vascolarizzazione. Le sue ...

Napoli - Mattarella in ospedale da Noemi : 16.21 Momento toccante al Teatro San Carlo di Napoli quando tutti i presenti, Mattarella e anche re Felipe di Spagna e il presidente del Portogallo,hanno dedicato un applauso alla piccola Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria venerdì scorso in Piazza Nazionale. Il presidente della Repubblica Mattarella poi si è recato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è ricoverata. Le condizioni continuano ad essere gravi e la ...

Sparatoria Napoli - il lungo applauso di Mattarella per la bimba ferita : Un lungo applauso e spettatori della platea in piedi al teatro San Carlo di Napoli per la piccola Noemi, la bimba di quattro anni ferita durante l'agguato in piazza Nazionale lo scorso venerdì. Il ...

Il padre di Noemi : 'Credo che lasceremo Napoli'. Mattarella andrà al Santobono : La bimba di 4 anni ferita gravemente nell'agguato di venerdì è tutt'ora in coma farmacologico. Nel pomeriggio il capo dello Stato potrebbe far visita, in forma strettamente privata, ai familiari

Napoli - Mattarella in visita al Rione Villa dopo la lettera delle mamme : visita a sorpresa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes nel Rione Villa, quartiere San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di...

Napoli - Mattarella nel rione sanità energie positive : Napoli, Mattarella: Pocanzi, nel salutarci, qualcuno mi ha ringraziato per essere qui. Non vorrei che si invertissero i ruoli: sono io che ringrazio

Napoli - il capo dello Stato Mattarella visita il rione Sanità : Napoli, 13 apr., askanews, - Dopo aver visitato la mostra di Caravaggio al Museo di capodimonte, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha fatto visita al rione Sanità a Napoli.Accompagnato dal ...

Mattarella a Napoli con Fico : "Importante l'impegno nel quartiere Sanità" : Qualunque grande città del mondo, del nostro Paese, ha problemi. Ognuno ha i suoi particolari. Napoli ha anche problemi di sicurezza. Nei giorni scorsi abbiamo visto un episodio drammatico, una ...

Napoli : Mattarella - 'impegno in Rione sanità certezza per il futuro' (2) : (AdnKronos) - "Nel salutarci, qualcuno di voi mi ha ringraziato per essere qui. Non vorrei che venissero invertiti i ruoli, sono io -ha affermato il Capo dello Stato- che ringrazio voi: quello che avete fatto e che state facendo, in questo vostro splendido Rione, è di grande importanza nei vari prof