Il meteorite e i diamanti di Nördlingen | la storia di una città “scintillante” | costruita

(Di martedì 7 maggio 2019) La missione Sentinel-2, del programma europeo Copernicus, ci porta sopra un’area della Germania meridionale dove circa 15 milioni di anni fa un asteroide impattò al suolo dopo aver attraversato l’atmosfera terrestre. L’impatto ad alta velocità formò quello che oggi è conosciuto come il Cratere di Ries. Sebbene sia difficile individuarlo a prima vista nell’immagine, il risultato dell’impatto è praticamente ancora visibile oggi.Con un diametro di 26 km, il contorno del cratere si può riconoscere nell’immagine come un semi-cerchio, delineato dalla foresta verde scuro a sud. Il pianeggiante ‘letto del cratere‘ è in una posizione ideale per l’utilizzo agricolo, e le coltivazioni contigue ne delimitano l’estensione.Lamedioevale diè stataall’interno di questa depressione. Il centro storico, ...