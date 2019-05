Hai 18 anni? L’Europa ti offre un Pass Interrail

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) La bella iniziativa lanciata l’anno scorso dall’Unione Europea, e che ha già riscosso un gran successo di partecipazione in Italia alla sua prima edizione ha appena lanciato la seconda edizione, rivolta a tutti i giovani nati tra il il 2 luglio 2000 e il 1° luglio 2001.DiscoverEU, recita il sito dell’iniziativa,intende offrire ai giovani di 18la possibilità di viaggiare per sfruttare appieno la libertà di circolazione nell’Unione europea, scoprire la diversità dell’Europa, apprezzarne la ricchezza culturale e il suo patrimonio, entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente e, in ultima analisi, scoprire se stessi.In palio 20.000per viaggiare in treno dalla Sicilia al circolo polare artico, dal Portogallo alla Turchia, per permettere ai neo-maggiorenni italiani ed europei di scoprire sin dai primi giorni della ...

sonolucadini : Questo (secondo la Nasa, non secondo Greta) è successo alle temperature medie del pianeta negli ultimi 50 anni. Que… - Europarl_IT : Hai 18 anni e voglia di partire alla scoperta dell'Europa? Non perdere questa occasione e registrati alla nuova edi… - PE_Italia : ??Se hai 18 anni?? e lo zaino?? pronto in spalla questa è la tua occasione! Partecipa al programma DiscoverEU e potr… -