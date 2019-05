inmeteo

(Di martedì 7 maggio 2019) L'ondata dianomalo che sta interessando l'Italia sta creando numerosi disagi non solo per l'arrivo della neve a quote troppo basse per il periodo, come quelle avvenute in Emilia e gran parte...

InMeteo : NEWS: Freddo e gelo al nord e sulle Alpi : notte difficile per gli agricoltori - GiornaleVicenza : #Italia Dal 1987 non è mai stato così freddo a #maggio - CifLuca : RT @AnsaTrentinoAA: Candele anti-gelo nei vigneti in A.Adige. Dal 1987 mai così freddo a maggio, -9 a Solda e -3 a Brunico |#ANSA https://t… -