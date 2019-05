Francesca De Andrè piange al GF 2019 Interrante | “Hai sbagliato a…”

lanostratv

(Di martedì 7 maggio 2019) DanieleDesi chiariscono al Grande Fratello Daniele, giusto poco fa, ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani per confrontarsi conDe, la quale non ha speso parole al miele nei suoi confronti in questi giorni. Loro, per i pochi che non lo sapessero, hanno avuto una luinga relazione. L’uomo, visibilmente adirato in volto, ha dapprima salutato la concorrente del GF, e successivamente ha voluto dirle le seguenti parole:“Penso che la fine della nostra storia non sia solo colpa mia…Io ho fatto comunque tante cose per te…Successivamente Danieleha anche voluto esprimerle la sua opinione su tutta la faccenda inerente al presunto tradimento del fidanzato Giorgio, asserendo: “La vicenda di Giorgio mi sembra davvero la follia…Vuol dire che hai...

zazoomblog : Grande Fratello 2019 Francesca De Andrè in lacrime per il fidanzato: Che schifo non doveva andare a casa mia -… - IsaeChia : #Gf16, quinta puntata: fuori #CristianImparato (e #JessicaMazzoli), #FrancescaDeAndrè informata del presunto tradim… -