F1 | Louis Camilleri | “La Ferrari ha tutti gli elementi necessari per essere un competitor

oasport

(Di martedì 7 maggio 2019) Non è certamente soddisfatto, ma resta comunque fiducioso per il prosieguo stagionale l’amministratore delegato della, che ha parlato oggi in una call conference con gli analisti nel corso della quale ha commentato i risultati dell’azienda nel primo trimestre del 2019.L’AD ha infatti riferito, secondo quanto scrive l’ANSA, che i risultati dellfinora sono “al di sotto delle nostre ambizioni“, ma al tempo stessoha rassicuratodicendosi “fiducioso” per il futuro prossimo. Questa la chiosa finale: “Abbiamogliperuncredibile per vincere il campionato“.roberto.santangelo@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...