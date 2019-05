Corruzione Palermo | arrestati imprenditori e funzionari pubblici

Il sottosegretario Armando Siri è indagato per Corruzione. Perquisizioni della Dia fra Palermo e Roma : Al centro dell’inchiesta un faccendiere nel settore dell’energia in rapporti con un condannato per mafia a Trapani, Vito Nicastri, il re dell'eolico vicino al clan Messina Denaro, che oggi è stato arrestato nuovamente. Nelle intercettazioni si parla di una mazzetta da 30 mila...

**Corruzione : inchiesta Siri - perquisizioni in assessorati Energia e Ambiente a Palermo** : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - Sono in corso perquisizioni negli uffici degli assessorati regionali siciliani all'Energia e all'Ambiente, a Palermo, nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolto il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione. Gli inquirenti, coordinati dal procura