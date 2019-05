Corri Catania assieme a Wiko

vanityfair

(Di martedì 7 maggio 2019) Torna nel capoluogo etneo la quattro giorni dedicata allo sport, alla solidarietà e al benessere per grandi e piccoli:. Sponsor di questa 11esima edizione è, il brand di telefonia portavoce del “lusso democratico”, insieme a Euronics Bruno.La manifestazione, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “” con il patrocinio del Comune di, quest’anno si terrà dal 9 al 12 maggio. Quattro giorni di iniziative che si svolgeranno presso ilVillage e culmineranno domenica 12 maggio con l’attesissima e tradizionale corsa-camminata di 5 Km di solidarietà, aperta a tutti.Questo appuntamento, che si tiene ogni primavera, richiama nel capoluogo etneo migliaia di partecipanti di ogni età, incluse famiglie e giovani studenti. Rappresenta per la città un evento sociale che ha come principali ingredienti lo sport, l’aggregazione e ...

Etneablog : Catania: Corri Catania 2019: domenica alle 10, da piazza Università, prenderà il via la corsa-camminata di solidari… -