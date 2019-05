Bimba ferita : il presidente Mattarella in ospedale a Napoli : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in visita privata all'ospedale Santobono di Napoli, dove incontrerà i familiari della bambina di 4 anni ferita gravemente venerdì scorso in un agguato a piazza Nazionale. Il capo dello Stato ha raggiunto l'ospedale pediatrico al termine del Symposio Cotec e ha varcato il cancello d'ingresso in auto, senza fermarsi a parlare con i giornalisti.

Bimba ferita a Napoli - il presidente Mattarella in ospedale da Noemi : Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in mattinata a Napoli per il simposio Cotec al San Carlo, si è recato all'ospedale Santobono dove è ricoverata la piccola Noemi, ferita nel...

Come sta Noemi - la Bimba ferita a Napoli dalla camorra : Napoli, 7 mag., askanews, - La piccola Noemi, la bimba di quattro anni ferita per errore lo scorso venerdì a Napoli in un agguato, è 'stabile, ma persistono le condizioni di criticità'. A comunicarlo ...

Sparatoria Napoli - il lungo applauso di Mattarella per la Bimba ferita : Un lungo applauso e spettatori della platea in piedi al teatro San Carlo di Napoli per la piccola Noemi, la bimba di quattro anni ferita durante l'agguato in piazza Nazionale lo scorso venerdì. Il ...

Bimba ferita a Napoli - parla il papà : "Andremo via da questa città" : "Uno li protegge in tutti i modi. Io la mando all’asilo privato, la faccio stare sotto una campana di vetro. E poi…”, ha...

Bimba ferita a Napoli - le maestre dell'asilo : «Sono barbari - salvate la nostra Noemi» : «Sono barbari. Siamo scioccati, oltre che affranti per l'accaduto. Ora non ci resta che pregare e sperare che Noemi torni presto a sorridere e giocare come tutti i suoi coetanei»....

Noemi - Bimba ferita a Napoli/ Salvini al Santobono : "Galera a vita per l'aggressore" : Noemi, la bimba ferita a Napoli, lotta ancora fra la vita e la morte. Il ministro Salvini si è recato ieri sera all'ospedale dov'è ricoverata

Napoli : Bimba ferita in piazza Nazionale - qualcuno aiuta il killer in fuga : C?è un tragitto, quello della fuga, che potrebbe essere decisivo. È la strada di ritorno, il rientro, la parte più delicata di un agguato, quando ormai l?effetto...

Bimba ferita a Napoli - un gruppo di mamme in preghiera davanti all'ospedale : Un gruppo di mamme del Rione Sanità di Napoli, appartenenti all'associazione donne Forti Guerriere, sta pregando all'esterno dell'ospedale pediatrico Santobono dove è...

Salvini in ospedale da Noemi. I medici : 'ferita come in guerra'. Indigna il video con il killer sul corpo della Bimba : Arma in pugno, esplode numerosi colpi, uno dei quali raggiunge la bambina, scavalcata dal killer ben due volte prima di fuggire. Usati proiettili da guerra foderati in gomma, spiegano gli ...

Bimba ferita a Napoli - il ministro Salvini fa visita a Noemi all'ospedale Santobono : Il ministro Matteo Salvini è arrivato al Santobono per fare visita alla piccola Noemi, ferita nella sparatoria di piazza Nazionale, e ai suoi familiari. Il vicepremier è impegnato in un...

Bimba ferita a Napoli - non è un agguato di camorra : motivi personali dietro il raid : Si indaga a 360 gradi ma sembra rafforzarsi l'ipotesi che venerdì scorso chi ha sparato in piazza Nazionale, a Napoli, sia stato spinto da motivi personali. A suscitare dubbi sono le...

Spari a Napoli 'Noemi ha ferita da guerra'/ Video - Bimba sedata 'pericolo infezioni' : Sparatoria a Napoli: bollettino sulla bimba ferita 'Noemi ha ferita da guerra', ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni.

Spari Napoli - su Bimba ferita da guerra : 14.02 Quella sul corpo della piccola Noemi, colpita da un proiettile a Napoli, è "una ferita da guerra". Lo ha detto il primario di chirurgia pediatrica del Santobono, che tra venerdì e sabato ha operato la bimba di 4 anni, estraendole il proiettile calibro 9, del tipo "full metal jacket", in cui il piombo interno è rivestito da un metallo più duro.