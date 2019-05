Vela – Coppa Italia RS | X e Techno | il Circolo Surf Torbole a Pomezia

Vela - Coppa del Mondo Genova 2019 : Nacra 17 fuori dal podio ma competitivi - sorprese 49erFX e Finn. Male i 49er : Un argento, un bronzo e 6 equipaggi complessivamente qualificati per la Medal Race. Questo è il bottino raccolto dalla selezione italiana in occasione della terza tappa delle World Cup Series 2018-2019, che si sono disputate per la prima volta in Italia sulla costa ligure. Quasi 800 velisti e 350 equipaggi provenienti da tutto il Mondo si sono sfidati a Genova per uno degli appuntamenti più importanti della prima parte di stagione, sui campi di ...

Vela - Coppa del Mondo Genova 2019 : Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini difendono il podio strenuamente e sono terze nei 470! Quinto Colaninno nei Finn : Si è chiusa quest’oggi la settimana di gare della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019 di Vela olimpica, disputatasi per la prima volta su suolo italiano in quel di Genova. Nella giornata di chiusura della manifestazione sono andate in scena le Medal Race delle ultime cinque classi del programma: Laser Standard, Laser Radial, 470 maschile, 470 femminile e Finn. Dopo il secondo posto ottenuto ieri da Carlotta Omari e Matilda ...

Vela - Coppa del Mondo Genova 2019 : Omari-Distefani chiudono seconde nei 49erFX! Sfuma il podio per Bressani-Zorzi e Tita-Banti nei Nacra 17 : Sono cominciate le Medal Race in quel di Genova, nella quinta giornata della terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Vela. Dopo un avvio complesso a causa della mancanza di vento, la brezza è finalmente arrivata sulla costa ligure permettendo il regolare svolgimento delle regate. Le categorie Nacra 17, 49er e 49erFX hanno chiuso il programma di gare nella giornata di oggi, mentre domani andranno in scena gli atti conclusivi delle altre ...

Vela - Coppa del Mondo Genova 2019 : Omari-Distefano in testa nei 49erFX! Bressani-Zorzi e Tita-Banti si giocano il podio nei Nacra 17 : La lunga attesa di questi primi giorni è stata finalmente ricompensata dall’arrivo del tanto agognato vento sui cinque campi di regata della terza tappa di Coppa del Mondo 2019 di Vela olimpica a Genova. Le condizioni meteo favorevoli, caratterizzate in mattinata da un vento abbastanza costante di 7-12 nodi, hanno consentito a tutte le classi di scendere in acqua per completare almeno una prova. Domani sono in programma le Medal Race di ...

Vela - Coppa del Mondo Genova 2019 : Giovanni Coccoluto in rimonta nei Laser - Bressani-Zorzi in corsa per il podio nei Nacra 17 : Il vento continua a scarseggiare in quel di Genova e anche la quarta giornata di gare della Coppa del Mondo 2019 di Vela olimpica è andata in archivio con un numero di regate completate minore rispetto al programma previsto dagli organizzatori. Tuttavia una leggera brezza da 5 nodi ha consentito il regolare svolgimento di un buon numero di prove specialmente per i 49er, i Finn e i Laser Standard, mentre i Laser Radial non sono riusciti a ...

Vela - Coppa del Mondo Genova 2019 : prosegue l’assenza di vento nella terza giornata - buona partenza di Carolina Albano nel Laser Radial : Continua all’insegna delle condizioni complicate la tappa italiana della Coppa del Mondo 2018-2019 di Vela, cominciata a Genova nella giornata di lunedì. Il programma del terzo giorno è stato completamente stravolto dalla mancanza di vento che ha permesso il regolare svolgimento di sole tre regate: le due flotte dei Laser Radial e la blue fleet dei 49er. La situazione comincia a destare qualche preoccupazione dal momento che tre categorie ...

Vela - Coppa del Mondo Genova 2019 : giornata difficile per la mancanza di vento - buoni riscontri per l’Italia nei 49erFX e Laser Standard : Si è disputata quest’oggi a Genova la seconda giornata di gare della terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Vela olimpica, che si disputa sul suolo italiano per la prima volta nella storia. Purtroppo le condizioni meteorologiche non hanno consentito il regolare svolgimento delle regate previste dal programma a causa della mancanza di vento e della sua instabilità, perciò si sono disputate complessivamente solo tre regate tra Laser ...

Vela - Coppa del Mondo Genova 2019 : Bressani-Zorzi e Ugolini-Giubilei protagonisti nella prima giornata - indietro Tita-Banti : Si è aperta con una prima giornata piuttosto complicata dal punto di vista delle condizioni atmosferiche la tappa italiana della Coppa del Mondo 2018-2019 di Vela. Genova infatti accoglierà questa settimana il terzo appuntamento del massimo circuito internazionale, con in gara diverse stelle della disciplina a livello mondiale. Il programma odierno prevedeva l’inizio delle regate di qualificazione per le classi Nacra 17, 49er e 49er FX, ma ...

Coppa del mondo di Vela - al via le prove di Olimpiadi : Genova, oggi le regate delle Hempel World Cup Series. Ecco tutti i favoriti delle otto classi di barche in gara. Le Medal Race nel weekend

Vela - Coppa del Mondo Genova 2019 : tante incognite per la squadra azzurra nella tappa di casa - Tita-Banti per tornare al successo : La Nazionale italiana guidata dal Direttore Tecnico Michele Marchesini si appresta ad affrontare la terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Vela. La formazione azzurra avrà l’occasione di gareggiare in casa dal momento che la prova si svolgerà a Genova da domenica 14 a domenica 21 aprile. L’evento proseguirà quindi la stagione velistica nel Mar Mediterraneo, aperta la scorsa settimana dal Trofeo Princesa Sofia a Palma di ...

Vela - Coppa del Mondo Genova 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo i primi due appuntamenti di Enoshima e Miami, la Coppa del Mondo 2019 di Vela si trasferisce a Genova dal 16 al 21 aprile per la terza e penultima tappa stagionale prima delle Finali di Marsiglia. Si preannunciano cinque giornate di regata molto intense sulla costa ligure, con i migliori interpreti di otto classi olimpiche (mancheranno solo le tavole dell’RS:X) che si sfideranno in uno dei primi eventi di rilievo dell’anno in ...

Vela – Disputate 2 prove del Campionato Invernale del Golfo di Napoli : assegnate Coppa de Pinedo e Coppa Giuseppina Aloj : Due le prove del Campionato Invernale del Golfo di Napoli Disputate domenica 10 marzo. assegnate la Coppa de Pinedo e la Coppa Giuseppina Aloj Si è disputata domenica 10 marzo la penultima prova del 48° Campionato Invernale di Vela d’altura del Golfo di Napoli, organizzata dallo Sport Velico Marina Militare e dalla Sezione Velica dell’Accademia Aeronautica. In palio, la Coppa De Pinedo, intitolata al pioniere dell’aviazione ...