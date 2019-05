Temptation Island | tra le coppie forse Francesco Chiofalo e la nuova fidanzata

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Non manca molto per l'inizio di unastagione diversione Vip e in tanti hanno già iniziato a chiedersi quali potrebbero essere leprotagoniste del programma. Tra i tanti nomi più o meno famosi, spuntano anche quelli die Antonella Fiordelisi, neo coppia che negli ultimi giorni è salita al centro dei riflettori grazie all'ufficializzazione della loro relazione diventata ormai pubblica.e Antonella non sono nuovi di. La loro conoscenza infatti, è iniziata proprio all'interno del programma:all'epoca partecipava come fidanzato insieme alla sua ex Selvaggia Roma, mentre la Fiordelisi era una delle tentatrici che riuscì a farsi notare da casa grazie al legame che aveva costruito con Nicola Panico, l'ex fidanzato della chiacchierata Sara Affi Fella....

