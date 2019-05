Slow Food Empolese Valdelsa scrive ai candidati sindaco | ' Quali impegni su agricoltura e

Olio - il Lazio è presidio Slow Food per la varietà Itrana : Roma, 15 apr., askanews, - Altro riconoscimento per la qualità olearia della regione Lazio con il riconoscimento dell'azienda Antiche Terre Pacella a presidio Slow Food, associazione internazionale no ...

Enna - Festival della Sostenibilità - WWF - Slow Food - AIAB - CEA Von Humboldt declinano linvito a partecipare : Entrando nel merito della organizzazione e delle dichiarazioni varie ci sarebbe piaciuto parlare di economia circolare e non certo di "raccolta e smaltimento dei rifiuti" così come dichiarato dal Dr. ...

Slow Food al Campionato Mondiale della Pizza : Seminare, contaminare, diffondere i principi del buono, pulito e giusto legati al piatto italiano più diffuso al mondo. È questo il motivo per il quale, da martedì 9 a giovedì 11 aprile Slow Food è presente – per la prima volta nella sua storia – al Campionato Mondiale della Pizza in programma alla Fiera di Parma. Nel corso dei tre giorni, grazie alla partnership ormai consolidata con Agugiaro & Figna Molini, Slow Food realizza ben sei ...

Cibi da salvare : si apre il sipario sulla mostra interattiva internazionale di Slow Food : L’esposizione “What you didn’t know existed. Endangered Food from around the world“, presentata oggi allo Spritmuseum di Stoccolma, inaugura ufficialmente le attività di Slow Food nell’ambito del progetto Food is Culture, finanziato dal programma europeo Creative Europe, con il contributo della Fondazione italiana CRC di Cuneo. Attraverso Food is Culture e questa mostra dedicata all’Arca del Gusto, il catalogo on line di Slow ...

Slow Food e Eataly con la pizza che punta su filiera - lavorazione - leggerezza e democraticità : Wendell Berry “Mangiare è un atto agricolo” questo è quanto leggiamo in ogni Eataly ed è anche la frase ispirazione per il progetto della nuova pizza di filiera e l’incentivo ad affrontare una nuova sfida: un impegno naturale e necessario per un’azienda che opera nel mondo della distribuzione alimentare con senso di responsabilità. La grande sfida di Eataly è portare la qualità dei piatti iconici italiani ad un alto livello di standard, frutto ...

Guida agli Extravergini 2019 di Slow Food Italia : ecco tutti i riconoscimenti : A 20 anni dalla prima edizione, torna la Guida agli Extravergini a cura di Slow Food Italia. In occasione di Frantoi in festa, organizzato in collaborazione con Fico Eataly World a Bologna, saranno infatti svelati in anteprima tutti i riconoscimenti della pubblicazione, disponibile da fine aprile. La Guida è il frutto di un lavoro collettivo di numerosi esperti e appassionati che hanno scandagliato ogni angolo della nostra Italia per tracciare ...