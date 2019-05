SCUOLA ' 68 | la fine dell' autoritarismo e le domande giuste che restano

Calendario SCUOLA 2019-2020 - l'anno dei ponti : date di inizio e fine regione per regione : Il Calendario scolastico oltre a stabilire la data del primo giorno di scuola e della fine delle lezioni, mette in evidenza...

Vicenza - torna da SCUOLA e si getta dalla finestra : grave una minorenne : Sarebbe in gravi condizioni una studentessa minorenne che martedì, tornata da scuola, è precipitata dalla finestra al primo piano della casa in cui vive con la famiglia a Vicenza. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa: la studentessa è stata portata in ospedale in codice rosso. Indaga la polizia.Continua a leggere

Concorso SCUOLA secondaria : 7/10 punteggio minimo - bando entro fine luglio : Bussetti ha firmato gli atti preparatori per il Concorso della scuola d'infanzia e primaria. Il ministro ha chiesto al Ministero l'autorizzazione per bandire un Concorso per la scuola media inferiore e superiore. Questo è stato uno degli argomenti che sono stati trattati durante l'incontro di Bussetti con i sindacati tenutosi all'inizio di questa settimana al Ministero. Bussetti si è pronunciato sulla tempistica del Concorso: entro fine luglio ...

Gli allievi della SCUOLA di teatro TAM di Marescotti in scena al Rasi per il saggio di fine anno : ... anche se è un percorso che costa fatica sia per chi insegna sia per chi intende svolgere seriamente questo mestiere, e favorire il loro inserimento nel mondo del cinema, del teatro e della ...

A 14 anni marina la SCUOLA e si lancia dalla finestra di casa : ora lotta tra la vita e la morte : Ha atteso che in casa non ci fosse nessuno e si è lanciato da una finestra. Un ragazzino di 14 anni è precipitato da un palazzo in viale della Repubblica a Melegnano, nel milanese. È successo venerdì ...