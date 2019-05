Safe Bag | investitori istituzionali entrano con il 4 | 04% del capitale

Safe Bag - siglato l'accordo per l'Aeroporto Internazionale di Calgary : Safe Bag S.p.A., leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali , ha annunciato di aver siglato l'accordo per la gestione dei servizi per i ...

Safe Bag al Nasdaq entro la fine di luglio : Safe Bag punta al double listing. Il gruppo attivo nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato ...

Safe Bag verso Wall Street - via all'iter per la quotazione al Nasdaq : MILANO - Safe Bag, una delle società leader nell''impacchettamento' dei bagagli in aeroporto, punta verso Wall Street. La società taliana, già quotata all'Aim, ha deciso di conferire l'incarico al ...

Safe Bag - la controllata Wrapping Service LLC conquista l'aeroporto russo di Sheremetyevo : Safe Bag S.p.A. attraverso la propria controllata Wrapping Service LLC , si è aggiudicata la fornitura, per 7 anni, della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso il Terminal C ...