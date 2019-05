Resta all' Inter lo scudetto del 2006 | inammissibile il ricorso della Juve

Lo Scudetto 2006 Resta all’Inter! La decisione del Collegio di garanzia : ricorso della Juventus ‘inammissibile’ : Il Collegio di garanzia ha dichiarato ‘inammisibile’ il ricorso della Juventus in merito alla riassegnazione dello Scudetto 2005-2006: il titolo di ‘Campione d’Italia’ resta all’Inter La nuova puntata riguardante la decisione sulle sorti dello Scudetto 2005-2006 è giunta al termine. Dopo un pomeriggio di ‘passione’, è arrivata la decisione del Collegio di garanzia che ha dichiarato ...

Maltempo Emilia Romagna : migliora il meteo - ma Resta l’allerta arancione tra Parma e Ferrara : migliora la situazione meteo in Emilia-Romagna dove, fino alla mezzanotte di domani, resta, però, l’allerta arancione per criticità idrauliche e idrogeologiche nella pianura tra Parma e Ferrara, per le piene dei corsi d’acqua. Sono la conseguenza delle abbondanti precipitazioni delle ultime 36 ore, con piogge fino a 100 millimetri e la neve che, dopo oltre 60 anni, è tornata a fare la sua comparsa nel mese di maggio sopra i 400 metri ...

Cairo gela la Roma : 'Petrachi Resta con noi - stupito dalle voci' : Insomma, per il presidente del Torino - intervenuto a 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1 - il ds resterà al suo posto anche nel futuro immediato. Come i pezzi da 90 della squadra. 'C'è la volontà di ...

Droga - arRestato "corriere" calabrese dalla Dia di Padova : Padova - La Dia di Padova ha arrestato Pasquale Pullano, 42 anni, di Crotone, ritenuto dagli inquirenti un "corriere" della Droga sulle piazze di Verona e Padova. L'indagato era già stato ammanettato ...

Avezzano - sorpreso a rubare all'interno di un'auto : arRestato 33enne : Leggi anche CRONACA A colpi di roncola contro il compagno della madre, arrestato per tentato omicicio

Video - ubriaco distrugge bar/ Torino - vendetta per esser stato allontanato : arRestato : ubriaco distrugge bar a Torino dopo essere stato allontanato: il Video. La vendetta dell'uomo poi finito in manette: proprietario ferito.

L'Inter rischia di Restare senza Champions? Spalletti fiducioso : «Non sono assolutamente preoccupato. La squadra ha fatto la partita che doveva e volevo. Chiaro non sono contentissimo per il risultato, non faccio i salti mortali di gioia perché si doveva andare ad ...

Ballando con le Stelle 2019 - Gabusi e Leonardi Restano fuori. E' amore? : Bologna, 5 maggio 2019 " Mia Gabusi, foto, torna sulla pista di Ballando con le Stelle 2019 . La sesta puntata del dance show di Milly Carlucci è dedicata ai ripescaggi : le quattro coppie eliminate ...

Mameli batte Loredana Bertè e Resta nella scuola. Valentina ballerà in un suo video : La sesta puntata di Amici 18 si apre con la sfida al televoto tra Mameli e Valentina proposta da Loredana Bertè. La cantante ha chiesto che fosse il pubblico a scegliere chi tra i due allievi ...

Inter - senti Marotta : “Resta Spalletti sicuramente” : Spalletti dovrebbe essere l’allenatore dell’Inter anche nella prossima annata, questo secondo quanto rivelato da Beppe Marotta “Con Spalletti c’è un ottimo rapporto, non c’è nessun motivo di attrito. Portiamo in porto l’imbarcazione il prima possibile, poi vedremo il futuro: sicuramente con Spalletti, ma andremo a organizzare i programmi“. L’Inter proseguirà con il tecnico toscano in panchina ...

"Matteo - lasciaci Restare umani"La lettera dall'Umbria a Salvini : “Caro Matteo, benvenuto in Umbria". La lettera aperta del pianista jazz Giovanni Guidi al Ministro dell'Interno Salvini che il 5 maggio farà tappa a Foligno Segui su affaritaliani.it

Olbia - ruba 35mila euro dalle slot machines del suo locale : arRestato un 42enne : L'uomo aveva presentato diverse false denunce. Nella giornata di ieri, personale della polizia di Stato del commissariato di Olbia, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli ...

Napoli - Ancelotti svela il futuro di Insigne : “vuole Restare qui e rinnovare. Callejon? Tutto un malinteso” : L’allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, soffermandosi sul futuro di Insigne “Da parte di Lorenzo c’è stata la volontà di ribadire la sua voglia di rimanere e allungare il contratto. D’altronde non c’è mai stata da parte nostra la volontà di cederlo e questa settimana è servita per dare ulteriore conferma che vuole essere una pedina importante per questa ...