PD accusa Di Maio di aver preso un aereo di Stato | lui replica | Sono saltato da

Il Consiglio d’Europa accusa Luigi Di Maio di limitare la libertà di stampa : Il vicepremier Luigi Di Maio limita la libertà di stampa: questa l'accusa del Consiglio d'Europa nel suo rapporto sulla libertà di espressione 2018. Di Maio avrebbe chiesto alle imprese di non comprare le pubblicità sui giornali, minacciando allo stesso tempo di ridurre i finanziamenti pubblici alla stampa. "In Italia il vice primo ministro e leader del Movimento 5 Stelle ha chiesto alle imprese di proprietà statale di smettere di fare ...

Il Consiglio d'Europa ha accusato Di Maio di voler limitare la libertà di stampa : Il Consiglio d'Europa nel suo Rapporto sulla libertà di espressione 2018 punta il dito contro il vicepresidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, per aver esercitato pressioni finanziarie sui media per limitare la libertà di stampa in Italia. “Le pressioni finanziarie, il favoritismo e altre forme di manipolazione indiretta del media possono costituire museruole insidiose e sono usate sempre di più da politici di ogni ...

Delrio accusa Luigi Di Maio di danneggiare il paese : Delrio torna a criticare Di Maio, questa volta le accuse di danneggiamento dell’Italia “Se c’è qualcuno che deve chiedere scusa dei propri errori e dei danni causati al paese questo è Di Maio con il suo alleato Salvini di cui si vergogna. Il governo ha messo in ginocchio l’Italia e non ha una strategia per … Continue reading Delrio accusa Luigi Di Maio di danneggiare il paese at BlogItalia.News.

Luigi Di Maio accusa Matteo Salvini di essere fascista : “Leggo che qualcuno arriva persino a negare il 25 Aprile, il giorno della Liberazione. Lo trovo grave”. E’ quanto scrive

[Il caso] Accoltella un uomo perché porta il crocefisso - Salvini invoca la "stretta sugli islamici. Ma Di Maio accusa : "Rimpatri fermi" : I tristi fatti di cronaca di questi giorni - sottolinea il M5S -, con l'aggressione prima a due agenti della polizia da un soggetto che sarebbe dovuto essere già espulso, poi con l'Accoltellamento di ...

Luigi Di Maio - l'accusa dei leghisti : 'Accordo con la sinistra' - verso il governo degli orrori? : Il sospetto in casa Lega, per molti una certezza, è che Di Maio voglia far saltare i nervi a Salvini. L'obiettivo del pentastellato, secondo quanto riferiscono a Libero diversi parlamentari del ...

Luigi Di Maio - l'accusa dei leghisti : "Accordo con la sinistra" - verso il governo degli orrori? : Il sospetto in casa Lega, per molti una certezza, è che Di Maio voglia far saltare i nervi a Salvini. L'obiettivo del pentastellato, secondo quanto riferiscono a Libero diversi parlamentari del Carroccio, è quello di scaricare sul ministro dell'Interno la responsabilità della caduta del governo. In

Di Maio accusa Salvini : contatti in corso con Berlusconi per fare un altro esecutivo : Volano gli stracci nel governo più incompatibile della storia italiana. “Anche oggi la Lega minaccia di far cadere il governo.

Dopo l'accusa di Di Maio sulle «scortesie» al M5S - Salvini : su te e i gilet gialli non dissi nulla : All'inizio, la tentazione è quella di liquidare: «Qui stiamo lavorando a un progetto grande, l'Europa dei prossimi decenni. Le polemiche locali ci interessano poco...». Poi, però, la domanda sulla ...

Sum - Di Maio : noi M5S moderati. E i suoi accusano Salvini : al Viminale preferisce i selfie : La strategia del capo: non cancelliamo la nostra identità. «Il Movimento non si è snaturato: vuole tutelare le famiglie, le fasce deboli e le imprese»

Luigi Di Maio - Matteo Salvini risponde all'accusa sugli alleati nazisti : "Pensi a lavorare" : Matteo Salvini ha risposto solo il giorno dopo al durissimo attacco di Luigi Di Maio che lo aveva rimproverato di stringere alleanze in Europa con chi rinnega la Shoah. Salvini ha tagliato corto: "Io lavoro, io rispondo con il lavoro, con i fatti. Questa gente - ha aggiunto il vicepremier leghista -

Luigi Di Maio - Matteo SAlvini risponde all'accusa sugli alleati nazisti : "Pensi a lavorare" : Matteo SAlvini ha risposto solo il giorno dopo al durissimo attacco di Luigi Di Maio che lo aveva rimproverato di stringere alleanze in Europa con chi rinnega la Shoah. SAlvini ha tagliato corto: "Io lavoro, io rispondo con il lavoro, con i fatti. Questa gente - ha aggiunto il vicepremier leghista -

Di Maio in crisi accusa Salvini : 'Fase 2 del governo o si va a casa' : 'Mi spiegate cosa ha fatto Salvini sinora? Ha rimandato indietro un barcone e Quota100, misura criticatissima in Europa e che ci costa una valanga di soldi. Mentre i clandestini che doveva respingere ...

Di Maio in crisi accusa Salvini : «Fase due del governo o si va a casa» : «Mi spiegate cosa ha fatto Salvini sinora? Ha rimandato indietro un barcone e Quota 100, misura criticatissima in Europa e che ci costa una valanga di soldi. Mentre i clandestini che doveva...