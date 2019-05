MotoGP | piloti Ducati 4° e 5° a Jerez

MotoGP – Test Jerez de la Frontera : la Yamaha lavora sull’elettronica - piloti Petronas davanti a tutti a metà giornata[TEMPI] : Quartararo ritrova il sorriso: è lui il più veloce a metà giornata ai Test di Jerez de la Frontera Dopo lo spettacolo del Gp di Jerez de la Frontera, andato in scena ieri pomeriggio, i piloti della MotoGp non hanno avuto molto tempo per riposarsi: giusto il minimo indispensabile per ricaricare le pile per tornare in sella alle loro moto per un’intensa giornata di lavoro in pista, sempre in Spagna. Sono infatti in corso i Test di ...

MotoGP - Marquez scalza Dovizioso e torna in testa : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Jerez : Grazie al successo ottenuto a Jerez, il pilota della Honda torna in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Rins Marc Marquez si lascia alle spalle la scivolata di Austin e torna a vincere nel Gp di Jerez, quarto appuntamento del mondiale MotoGp. AFP/LaPresse Il campione del mondo, scattato dalla terza posizione in griglia, prende la testa della corsa alla prima curva per restarci fino alla bandiera a scacchi. Salgono sul ...

MotoGP - GP di Spagna. La caduta di Abraham e Smith a Jerez : i piloti stanno bene. VIDEO : Bandiera rossa a due minuti dal termine delle seconde prove libere del Gran Premio di Spagna. Karel Abraham e Bradley Smith sono scivolati alla curva 5 , uno dopo l'altro, quasi contemporaneamente. Ad ...

MotoGP – Dall’Igna tra obiettivi e modestia - il general manager Ducati fiero del lavoro di squadra dei suoi piloti : “questo è veramente un team” : Gigi Dall’Igna tra modestia e gioco di squadra: le parole del general manager Ducati alla vigilia del Gp di Jerez de la Frontera Un periodo roseo per il team Ducati che sta dominando sia in Superbike che MotoGp con Bautista e Dovizioso leader delle rispettive classifiche piloti. Soddisfatto, ma sempre con i piedi per terra, Gigi Dall’Igna non si è voluto sbilanciare troppo: “il mio contributo è stato importante ma la ...

MotoGP – Quanto guadagna Valentino Rossi? La classifica dei piloti più pagati - il Dottore staccatissimo da Marquez : Il pilota della Yamaha si piazza al secondo posto dietro Marc Marquez, completa il podio Andrea Dovizioso che precede Lorenzo e Zarco Non saranno paragonabili agli stipendi di calciatori e piloti di Formula 1, ma i compensi che Valentino Rossi e colleghi ricevono annualmente dai team di MotoGp non sono affatto male. AFP/LaPresse Stilando una particolare classifica le sorprese non mancano di certo, anche se le prime posizioni non possono ...

Classifica piloti MotoGP 2019 e campionato costruttori per marca : Classifica piloti MotoGP 2019 e campionato costruttori per marca piloti e costruttori, la Classifica La stagione 2019 del campionato di MotoGP sta per accendere i motori. In questo articolo troverete la Classifica piloti MotoGP e quella del campionato costruttori, sempre aggiornate dopo ogni gara. Si inizia il 10 marzo con il GP del Qatar. Quest’anno il campionato sarà diviso in 2 parti, visto che in mezzo ci sarà la pausa estiva che durerà ...

MotoGP – Giovedì la conferenza stampa del Gp di Jerez de la Frontera : i nomi dei piloti protagonisti in Spagna : Dovizioso, Rossi, Marquez e non solo: i nomi dei piloti che parteciperanno alla conferenza stampa del Gp di Jerez de la Frontera E’ tutto pronto per il quarto round della stagione 2019 di MotoGp: domenica i piloti si sfideranno sul circuito di Jerez de la Frontera per il Gp di Spagna. Marc Marquez andrà sicuramente a caccia del riscatto dopo la caduta di Austin, mentre per Valentino Rossi e la sua Yamaha e la Ducati di Andrea ...

MotoGP – Valentino Rossi vs Rins : l’inedito VIDEO della chiacchierata post Gp di Austin tra i due piloti : L’inedita chiacchierata di Alex Rins e Valentino Rossi nel post gara al Gp di Austin: ecco cosa si sono detti i due piloti dopo il duello in pista La MotoGp si gode un po’ di relax dopo il Gp di Austin, prima di far entrare nel vivo la stagione 2019 con il primo Gp europeo, a Jerez de la Frontera, il pRossimo 5 maggio. Vacanze Pasquali con famiglia ed amici, per i campioni delle due ruote, molti dei quali non sono riusciti a ...

MotoGP – Scivolone… doppio per Marquez : il Gp di Austin regala a Dovizioso la leadership - ecco la nuova classifica piloti : Dopo il Gp di Austin è Andrea Dovizioso il nuovo leader del Mondiale di MotoGp: ecco come cambia la classifica piloti dopo la gara in Texas Gara spettacolare oggi al Gp di Austin: Marc Marquez ha regalato un clamoroso colpo di scena con la caduta a 12 giri dal termine della gara texana, dove dominava ormai da 6 anni consecutivi. Dopo un’appassionante bagarre tra Rins e Valentino Rossi, è stato lo spagnolo della Yamaha ad avere la ...

MotoGP – Spiove in Texas - piloti pronti a darsi battaglia : i nuovi orari delle qualifiche di Austin : Dopo la cancellazione delle Fp3 di tutte le classi, ad Austin confermati gli orari delle qualifiche di MotoGp, Moto2 e Moto3 Dopo la tempesta che si è abbattuta sul circuito di Austin e che ha causato la cancellazione delle terze prove libere del Gp delle Americhe, la direzione gara conferma gli orari delle qualifiche di MotoGp, Moto2 e Moto3. Sulla pista texana infatti il tempo è migliorato, anche se grossi nuvoloni ancora sovrastano il ...

VIDEO MotoGP - pista allagata ad Austin. Asfalto ai limiti della praticabilità - che pericolo per i piloti : Pioggia e pericolo di fulmini hanno stravolto il programma del sabato del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 del Motomondiale. Ieri le preoccupazioni maggiori arrivavano dalle pessime condizioni dell’Asfalto e oggi, con le intemperie del meteo, queste problematiche rischiano di essere addirittura amplificate. La pioggia accumulata, e quella in arrivo, andranno a rendere ancor più complicate le condizioni dell’Asfalto del Circuit of ...