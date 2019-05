Morta di tumore per protesi al seno Video Report | a Roma il primo caso in Italia

In Italia primo caso di donna Morta di tumore per le protesi al seno : Nel mondo, dal 2009 ad oggi, sono state circa 410 mila le donne operate al seno . Tra le quali, giustamente, serpeggia una certa preoccupazione. Gli esperti consigliano loro di farsi controllare ...

Morta per tumore - nel mirino protesi al seno : Una donna è Morta all'inizio di quest'anno a causa dell'Alcl , il linfoma anaplastico a grandi cellule associato ad alcuni tipi di protesi al seno . È il primo caso registrato in Italia . La paziente ...

Un tumore la sta uccidendo - 22enne scrive biglietti per il figlio da leggere quando sarà Morta : “Ho bisogno che lui sappia che la sua mamma ha combattuto disperatamente per stare con lui, che lo amava così tanto e non ha scelto di lasciarlo”, ha raccontato Tyla, una giovane donna scozzese di ventidue anni a cui è stato diagnosticato un aggressivo tumore al cervello. Secondo i medici, vivrà ancora per un massimo di 5 anni.Continua a leggere