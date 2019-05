La droga dei baby spacciatori

Kirk Hammett dei Metallica : «Basta con i muri di Trump - e basta con alcool e droga - » : La sceneggiatura è sempre la stessa, ma evidentemente non stanca: sì, prima risuoneranno le note familiari de «Il buono, il brutto e il cattivo» e poi i quattro inizieranno a danzare sul parco ...

Shaboo : sequestrato mezzo chilo della pericolosa droga dei kamikaze : Shaboo: sequestrato mezzo chilo della pericolosa droga dei kamikaze. La sostanza stupefacente è stata fiutata dal cane della Guardia di Finanza. Shaboo È successo la scorsa notte a Torino, dove la ...

Il corriere che attraversa l'Italia per spacciare la droga dei kamikaze : Nel corso di alcuni controlli di prevenzione, squadre cinofile del Gruppo pronto impiego della Guardia di finanza di Torino hanno bloccato un nigeriano di 20 anni trovato in possesso di mezzo chilo di shaboo, un pericolosissima sostanza stupefacente nota anche con i nomi "ice crystal" e "droga dei kamikaze".Il giovane immigrato è stato individuato nei pressi di corso Vittorio Emanuele mentre era già salito bordo di un autobus in partenza per ...

MARSALA : SERVIZI ANTIdroga dei CARABINIERI - IN DUE FINISCONO IN MANETTE : Si fanno sempre più intensi i SERVIZI di controllo del territorio da parte dei CARABINIERI della Compagnia di MARSALA che nei giorni appena trascorsi, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di ...

Novara. Operazione antidroga dei carabinieri : Importante Operazione antidroga messa a segno dai carabinieri del Nucleo investigativo di Novara. I militari hanno sequestrato 500 chili di

Scoperti con la droga in casa - uno dei due cerca di disfarsene gettandola nel water. Arrestati 39enne e 20enne : L'operazione condotta dai Carabinieri, tra le due abitazioni sono stati trovati quasi 300grammi di sostanze stupefacenti varie.

droga - rifiuti e ospedali : la piovra dei 160 clan a nord di Napoli : Discariche abusive che, alla bisogna, diventano siti strategici per lo Stato; ma anche controllo dei servizi all'interno di alcuni ospedali napoletani. E ancora: Droga e appalti, grazie ai piani di ...

Alessandro Meluzzi : "La famiglia Cucchi chieda scusa ai parenti dei giovani a cui Stefano spacciava droga" : "La famiglia Cucchi chieda scusa ai parenti dei giovani a cui Stefano spacciava droga", è questa la dichiarazione rilasciata dallo psichiatra e scrittore Alessandro Meluzzi prima in un video diffuso su internet e poi nel corso della trasmissione La Zanzara, condotta su Radio24 da Giuseppe Cruciani e David Parenzo.A detta di Meluzzi, i familiari del geometra romano - morto il 22 ottobre del 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare - ...

Stefano Cucchi - Meluzzi choc : “Famiglia chieda scusa a congiunti dei giovani a cui il geometra spacciava droga” : Scontro rovente a La Zanzara (Radio24) tra uno dei conduttori, David Parenzo, e lo psichiatra Alessandro Meluzzi su Stefano Cucchi. L’esponente di Fratelli d’Italia afferma di aver pubblicato sui social un breve filmato sul processo Cucchi: “Ha avuto moltissime visualizzazioni”. “Non è sinonimo di intelligenza, anche il fascismo ebbe tanti voti“, obietta Parenzo. Meluzzi continua: “Ho un amore viscerale ...

Scicli - corriere albanese fermato alla stazione dei bus : la droga avrebbe fruttato 50 mila euro : Ancora una volta un corriere della droga stato bloccato alla fermata dell'autobus nel Ragusano. La polizia, in questa occasione, ha fermato un albanese , Arben Qosja, 41enne nato a Lushnje, con circa ...

Napoletano ucciso in Messico - il business dei generatori per le serre di droga : Il cugino e l?amico di Salvatore De Stefano, presenti nella pizzeria di Città del Messico in cui il 35enne Napoletano è stato ucciso a colpi di pistola, si sono rifiutati...

Blitz dei cani poliziotto e finanzieri : scovate droga e armi a Napoli : cani poliziotto in azione a Secondigliano per stanare droga e armi nascoste in un edificio. È l?operazione ad alto impatto degli agenti del Commissariato di Secondigliano supportati...

Mafia - droga - il controllo dei servizi di guardiania e manifesti funebri : decapitato il clan 'Caracciolo-Montenegro' : ... in misura non inferiore al 20%,, imponendo " tra l'altro " servizi di guardianìa in occasione di pubblici spettacoli. servizi DI guardiania NELL'AMBITO DELLA FESTA DELLA BIRRA Le mani del clan, ...

Trap e droga : Striscia mostra come trovare codeina su Instagram e intervista un ex plug : Striscia la Notizia è tornata a dedicare attenzioni al tema della cosiddetta 'Purple Drank', il cocktail dall'effetto psicotropo. Non è la prima volta che il popolare programma di Antonio Ricci tratta questa tematica. Negli ultimi tempi, già ad inizio mese, era stato, infatti, mandato in onda un servizio dall'emblematico titolo 'Purple Drank'. Sia nell'ultimo servizio che in quello andato in onda nella prima settimana di marzo, oltre a ...