Hisdesat sceglie Thales Alenia Space e Airbus per la costruzione di due satelliti

(Di lunedì 6 maggio 2019) Un consorzio di quattro co-prime contractor formato da(joint venture67 %, e Leonardo 33 %) in Spagna e Francia, è stata selezionato daper la realizzazione di dueSpainSAT NG per telecomunicazioni governative che sostituiranno iesistenti Spainsat e Xtar-EUR.sarà “partner capofila” del consorzio.Il programma NG SpainSAT include due, SpainSAT NG I e II, che saranno posizionati in slot orbitali geostazionari diversi per operare in banda X, Ka militare e UHF.Il primo di questiSpainSAT di nuova generazione sarà lanciato nel 2023 garantendo la continuità dei servizi di telecomunicazioni sicuri per il Ministero delle Difesa spagnolo e per le Agenzie Governative utilizzando la flotta attuale.SpainSAT NG fornirà la copertura su un’ampia area del mondo che va dagli Stati Uniti al Sud America ...

