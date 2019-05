Grande Fratello | è pace tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè | ora sono amiche e si

Grande Fratello - Biagio D'Anelli e le corna alla De Andrè : come lo inchiodano in diretta tv : Dopo le foto riguardo al tradimento da parte del fidanzato di Francesca De Andrè fuori d alla casa arriva la conferma e i dettagli. L’argomento è stato a lungo dibattuto nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, durante la quale sono emersi nuovi dettagli sulle foto che per la prima volta hanno

Grande Fratello 2019 - quinta puntata in diretta : arriva Daniele Interrante : Francesca De Andrè - Grande Fratello 2019 quinta puntata per il Grande Fratello 2019 e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, scatta il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: anticipazioni quinta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara D’Urso conduce la quinta puntata ...