Giro | le squadre del Giro | Nibali e i suoi gregari | ecco la Bahrain-Merida

Superlega Europea - De Laurentiis : “Vi svelo la mia idea - la European Cup - con quattro Gironi da 20 squadre” : Vittoria in extremis e con polemiche per il Napoli, che si aggiudica il posticipo domenicale della 35^ giornata contro il Cagliari e consolida la seconda posizione. Il giorno dopo la gara, le parole del presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis in un’intervista al Corriere della Sera. Ecco cosa ha detto. Napoli, Insigne: “Rinnovo? Aspetto il presidente” “Sono soddisfatto del lavoro di Ancelotti. Con Ronaldo la Juventus ...

Giro d’Italia 2019 : elenco partecipanti - startlist e squadre. Nibali - Dumoulin - Bernal - Roglic e Simon Yates le stelle : Il Giro d’Italia 2019 scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna, la prova contro il tempo nel capoluogo emiliano assegnerà la prima maglia rosa attorno alle ore 20.00: un arrivo al tramonto per incoronare il primo Re della corsa a tappe che ci terrà compagnia per ben tre settimane, fino a domenica 2 giugno quando andrà in scena un’altra cronometro a Verona. Il parterre è davvero di lusso con alcuni dei ...

Giro d’Italia 2019 : le squadre più attrezzate e con i gregari migliori. Quali team saranno i fari della corsa? : Ci avviciniamo sempre più alla partenza: circa dieci giorni all’attesissima cronometro individuale con partenza da Bologna che darà il via al Giro d’Italia. Cinque principali favoriti, che siamo andati a scoprire ad uno ad uno oggi, con il nostro Vincenzo Nibali che sogna in grande, tantissimi outsiders (clicca qui per scoprirli). Il ciclismo si sa, è uno sport individuale, ma la squadra fa grandissima parte del risultato finale: ...

Giro d’Italia : i capitani di tutte le squadre - da Nibali a Bernal : A nove giorni dal via del Giro d’Italia 2019, pronto a scattare sabato 11 maggio da Bologna, si sta completando l’elenco dei corridori al via. Alcune squadre hanno già completato la propria formazione, mentre altre devono ancora definire alcuni posti. È già ben chiaro però quali saranno i leader e gli obiettivi con cui ogni team si schiererà al via della corsa rosa. L’elenco dei campioni è molto lungo, sia per chi cerca la maglia rosa finale sia ...

Giro d’Italia Under 23 2019 : selezionate le quattordici squadre internazionali : Scelte oggi, dagli organizzatori, le quattordici squadre internazionali che prenderanno il via del prossimo Giro d’Italia Under 23, una delle corse a tappe più attese per quanto riguarda il programma giovanile. Provenienti da dodici nazioni diverse, si esplorano anche due continenti a parte l’Europa: America ed Asia. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre. squadre internazionali Giro d’Italia Under 23 EQUIPE CYCLISTE ...

Hockey pista - World Roller Games 2019 : sorteggio poco fortunato per l’Italia. Le due squadre senior in Gironi molto difficili : Si sono tenuti stamane i sorteggi per i gironi dei World Roller Games di Hockey su pista che andranno in scena a Barcellona dal 29 giugno al 14 luglio. Nella categoria senior maschile l’Italia è inserita nel gruppo A. Un raggruppamento impegnativo che vede gli azzurri insieme ai campioni del mondo della Spagna, alla Francia e all’Angola. La prima uscita sarà al Palau Blaugrana contro la compagine africana. A seguire i francesi e ...

Calcio - Champions League 2024 : il nuovo format. 4 Gironi da 8 squadre e niente retrocessioni : La massima competizione continentale di Calcio è pronto ad un cambiamento sostanziale a partire dal 2024. Come riportato da L’Equipe, la European Club Association, con Andrea Agnelli figura cardine, è intenzionata a mutare il proprio format: 32 squadre partecipanti suddivise in 4 gironi da 8 squadre e poi, finita la prima fase, le prime quattro classificate, oltre ad accedere agli ottavi di finale, si qualificherebbero automaticamente ...

Giro di Sicilia – 18 formazioni al via : annunciate le squadre iscritte : 18 formazioni al via di 7 corridori ciascuna. Molti gli italiani a caccia del successo, spazio anche alle giovani promesse e agli stranieri: annunciate le squadre iscritte al Giro di Sicilia annunciate le squadre e gli iscritti a Il Giro di Sicilia Open Fiber, organizzato da RCS Sport / La Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Regione Siciliana ed in programma dal 3 al 6 aprile. La sfida è aperta per succedere nell’Albo ...

Giro di Sicilia 2019 - tutte le squadre partecipanti : la startlist provvisoria e i ciclisti iscritti : Sono state annunciate le squadre che parteciperanno al Giro di Sicilia 2019, piccola corsa a tappe che andrà in scena dal 3 al 6 aprile. Si tornerà a correre nell’Isola dopo addirittura 42 anni dall’ultima edizione, nel 1977 vinse Giuseppe Saronni e dunque ci si darà battaglia per succedere nell’albo d’oro a uno dei punti di riferimento del nostro ciclismo. Al via vedremo tutte le squadre italiane Professional e ...