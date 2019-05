Formula 1 | Helmut Marko ha un conto aperto con Ricciardo | ennesima attacco frontale

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019) Il consulente della Red Bull continua a pungere, dimostrando di non aver digerito il suo passaggio alla Renaultsembra avere uncontro Daniel, dimostrando di non aver affatto digerito il suo addio alla Red Bull per trasferirsi in Renault.AFP/LaPresseDopo aver sottolineato di essersi fatto abbindolare dal team francese, il consulente austriaco ha lanciato l’frecciata all’australiano, riferendosi all’incidente di Baku trae Verstappen: “alla Ferrari e alla Mercedes le porte erano chiuse e da noi c’era una certa tensione, sebbene non venisse mostrata all’esterno.disse che saremmo dovuti intervenire prima e farlo sentire innocente” le parole dia .Motorsport-Total.com “Comunque, è stato lui a tamponare Verstappen, se non ci fosse stato Max lì sarebbe ...

