Anche Cattelan in campo nel Derthona che sale in Eccellenza | Il 5 maggio ora ha un

lastampa

(Di lunedì 6 maggio 2019) La politica dei piccoli passi ha premiato i novaresi, pronta a riaffacciarsi nell'élite del calcio regionale. Centallo, stagione da record Giovanile Centallo ha coronato il sognovincendo ...

AdrMontanaro : Anche Cattelan in campo nel Derthona che sale in Eccellenza - StampaCuneo : Anche Cattelan in campo nel Derthona che sale in Eccellenza - YubertTube : Faccio per ricordarvelo. Cé anche Alessio Cattelan in questa puntata. Sex symbol indiscusso, mi dicono. -