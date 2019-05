Tragedia sulla provinciale | perde il controllo dell' auto e si ribalta | morto un ragazzo

Chernobyl la miniserie sulla Tragedia nucleare del 1986 dal 10 giugno su Sky Atlantic : "Abbiamo a che fare con qualcosa che non è mai accaduto prima su questo pianeta" queste parole riassumono al meglio la portata dell'immane tragedia di Chernobyl.Era il 26 aprile del 1986 quando l'esplosione del reattore numero 4 della centrale a 120 chilometri da Kiev esplose. Le conseguenze di questa esplosione nucleare, inizialmente negate, hanno condizionato l'economia e la salute degli ucraini, dei russi ma anche di tutti gli europei. Se non ...

Chernobyl la miniserie sulla Tragedia nucleare del 1986 dal 10 giugno su Sky Atlantic : "Abbiamo a che fare con qualcosa che non è mai accaduto prima su questo pianeta" queste parole riassumono al meglio la portata dell'immane tragedia di Chernobyl.Era il 26 aprile del 1986 quando l'esplosione del reattore numero 4 della centrale a 120 chilometri da Kiev esplose. Le conseguenze di questa esplosione nucleare, inizialmente negate, hanno condizionato l'economia e la salute degli ucraini, dei russi ma anche di tutti gli europei. Se ...

“43. Il ponte spezzato” - il documentario della Tv svizzera sulla Tragedia del 14 agosto 2018 : Il documentario, realizzato dalla trasmissione di approfondimento Falò per la tv svizzera di lingua italiana RSI, è andato in onda il 28 febbraio. Eccolo in versione integrale. Lara riceve un messaggio da Luigi: “Faccio l’ultima consegna e vengo a casa”. Da quel momento soltanto silenzio e poi l’ansia che comincia a salire. È il 14 agosto 2018 e alle ore 11.36 di quella vigilia di Ferragosto è crollato il ponte Morandi di Genova. Il bilancio ...

Vieni da me - Manuela Villa e la confessione in diretta sulla molestia : 'Da lì tutta una Tragedia' : Piccolo incidente durante all'inizio di Vieni da Me di oggi 20 marzo. Caterina Balivo ha aspettato per alcuni minuti Manuela Villa , che però ha tardato ad arrivare. Ecco perché ha improvvisamente ...