Siracusa calcio | ko indolore a Monopoli Tanti giovani in campo e testa al futuro

Siracusa calcio - 4 reti nel test con la Berretti prima degli ultimi 180' di fuoco : Per la cronaca l'allenamento congiunto si è concluso con il risultato di 4-0. A segno Cognigni, doppietta di Rizzo e Lombardo. Ripresa della preparazione martedì alle ore 15 quando si aprirà la ...

Siracusa calcio - domani il match contro la Vibonese : via libera sull'agibilità del De Simone : News Siracusa. È arrivato questa mattina, sul fronte dell'agibilità del Nicola De Simone, il via libera della Commissione provinciale dei Pubblici spettacoli per cui i tifosi del Siracusa potranno assistere regolarmente alla gara. Azzurri tutti a disposizione del tecnico Ezio Raciti per la delicata gara di domani contro la Vibonese. Dopo la ...

Siracusa calcio - mercoledì 10 aprile il recupero col Rieti. Entrambe attendono una penalizzazione : ... si era in attesa dell'arrivo del materiale per la copertura, e si concluderanno in poco più di 24 ore, dopo il cui iter si riunirà nuovamente la commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli ...

Il presidente del Siracusa calcio incontra il sindaco Italia : l'amministrazione comunale è vicina alla società : ... tra il sindaco di Siracusa Francesco Italia ed il presidente del Siracusa calcio , Giovanni Alì , alla presenza dell'amministratore delegato azzurro Nicola Santangelo , dell'assessore allo Sport, ...