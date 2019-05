Rai | Foa | ' Il compenso di Fazio è alto | problema di opportunità'

Rai - Marcello Foa a gamba tesa contro Fazio : «Compenso molto elevato - i suoi ascolti non sono aumentati. Format senza carica innovativa» : Marcello Foa “Il compenso di cui beneficia Fabio Fazio è molto elevato“. Stavolta a parlare non è il solito Matteo Salvini, ormai apertamente critico sui cachet del conduttore ligure, ma il Presidente della Rai, Marcello Foa. La presa di posizione, in questo caso, è tutta interna al servizio pubblico e quindi non più trascurabile. Intervenendo al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani, il giornalista – a margine di una ...

Fascisti a Predappio - il presidente della Rai Foa : "Servizio sproporzionato". L'inchiesta interna si allarga : Dopo le dimissioni del caporedattore dell'edizione regionale, chiesta una relazione anche al direttore di RaiNews24

Rai E POLITICA/ Il fuoco - anche amico - su Foa e Salini in attesa delle europee : Situazione turbolenta intorno a viale Mazzini. In Commissione vigilanza Rai il Presidente viene anche contestato dai membri della maggioranza

Vigilanza - Salini : «Fusione tra Rai Movie e Rai Premium non penalizza. Rivendico il piano». Foa attaccato dal M5S : Fabrizio Salini, Marcello Foa Secondo round in Vigilanza Rai per Fabrizio Salini e Marcello Foa. Dopo l’audizione dei giorni scorsi, che per questioni di tempo non aveva previsto repliche, l’AD e il Presidente del servizio pubblico oggi sono tornati in Bicamerale per rispondere alle domande dei parlamentari. Al centro del confronto, il nuovo piano industriale, la fusione di Rai Movie e Rai Premium, le presunte liti al Tg1 ed il ruolo ...

Rai - Paragone a Foa : “Il presidente si rilegga il contratto - non è ad ombra. Se qualcuno vuole arrivare a Tg1 ce lo dica” : “Invito Foa a rileggersi il contratto che lo ha portato alla presidenza e capire il peso specifica del ruolo che riveste, che non è quello dell’amministratore delegato ombra o tutor. Perché non è per questo che gli abbiamo dato la fiducia“. È la critica che Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 stelle, ha rivolto al presidente della Rai Marcello Foa, nel corso del suo intervento in Commissione vigilanza. L’ex ...

Rai - Foa : “Oggi l’esposizione delle forze politiche del governo Conte è più equilibrata rispetto al passato” : “Dai dati oggettivi dell’Osservatorio di Pavia confrontando il governo Conte con i tre governi precedenti l’esposizione delle forze politiche di maggioranza e opposizione è risultata molto più equilibrata col governo Conte che con quelli precedenti”. Così il presidente della Rai, Marcello Foa, torna sui Contenuti dell’audizione di ieri in Vigilanza Rai sul tema della par condicio. “Come ho spiegato ieri in ...

Vigilanza Rai umiliata - ridotta a teatro per le fake news di Foa : La riunione di oggi della Commissione di Vigilanza Rai rappresenta l'ennesimo schiaffo al pluralismo e alla dignità del servizio pubblico, pagato da tutti gli italiani, ma trasformato da Salvini e Di Maio in un vergognoso strumento di propaganda di parte. L'organo parlamentare che dovrebbe garantire le minoranze è diventato uno strumento per la sceneggiata del presidente Rai Marcello Foa in difesa del governo.Negli ultimi mesi ...

Rai - Foa in Vigilanza : “A Salvini e Di Maio tanto spazio - ma a scapito dei loro partiti. I governi precedenti? Ne avevano di più” : Per il presidente della Rai, Marcello Foa, nei primi dieci mesi del governo Conte, di fronte a una “situazione senza precedenti”, nel corso dei tg delle reti pubbliche c’è stato “un maggior equilibrio tra maggioranza, governo e opposizione” e la “possibilità assicurata alla minoranza di esprimere la sua opposizione alle politiche dell’esecutivo è stata superiore” rispetto ai governi Letta, Renzi e ...

Foa si difende : "Tg Rai equilibrati" : "Nel periodo 1 giugno 2018 e 21 marzo 2019, quindi nel periodo del governo Conte, nel totale dei telegiornali della Rai si è rilevata una struttura informativa di maggior equilibrio tra maggioranza, ...

Marcello Foa - presidente Rai : "Con il governo Conte nei tg più equilibrio rispetto alle scorse legislature" : I primi dieci mesi del governo Conte "hanno rappresentato una situazione senza precedenti nella storia dei governi politici repubblicani", con un premier "proveniente dalla società civile" e due vicepremier "che rappresentano Contemporaneamente i due ministeri chiave e la leadership dei due partiti costituenti la maggioranza". Lo spiega il presidente della Rai, Marcello Foa, in audizione in commissione parlamentare per l'indirizzo ...

Rai - il presidente Foa si difende 'Tanto spazio a Salvini e Di Maio Ma a scapito della maggioranza' : Politica Tv, Salvini è il politico più presente. I dati Agcom gli danno primato in quasi tutte le reti di SILVIO BUZZANCA Secondo Foa, con il governo Conte il pluralismo sarebbe rispettato: '...

Foa - Rai e ANSA pilastri dell'informazione sul Mediterraneo : Ne ha parlato il presidente dell'azienda di Viale Mazzini Marcello Foa, partecipando a Dialoghi Mediterranei, Forum di geopolitica ed economia internazionale, a Palazzo Madama. 'La Rai è da sempre ...

