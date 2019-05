Prandelli | “I rigori li calcia chi se la sente”

calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) “Può capitare di sbagliare un rigore. Sanabria se lo è procurato ed è andato sul dischetto, ha parlato con Criscito e si sono messi d’accordo. Per me il primosta è Mimmo ma lichi se la sente“. Così Cesareparla dell’episodio che avrebbe potuto regalare tre punti al Genoa, fermato sull’1-1 dalle mani di Mirante al 96′ contro la Roma: “Adesso parlare del rigore fa male ma dobbiamo dire che è stata una grande prestazione, la squadra c’è e siamo in corsa per la salvezza – ha proseguito il tecnico rossoblu a Sky – Questi ragazzi lavorano da mesi con intensità, il gruppo adesso è solido e ce la giocheremo nelle ultime partite. Kouamé? E’ un ragazzo straordinario, deve crescere in area di rigore, deve essere più freddo e più preciso nel gesto tecnico“. Chiosa finale sulla contestazione dei ...

