Napoli | Ancelotti | “Rigore dubbio | Insigne ha avuto coraggio”

Napoli-Cagliari 2-1 - la squadra di Ancelotti ringrazia il VAR ed è matematicamente seconda [FOTO] : 1/11 Cafaro/LaPresse ...

Napoli-Cagliari live dalle 20.30 : Ancelotti rilancia Insigne e Mertens : Napoli-Cagliari conta poco o niente ma Ancelotti non ci sta. Il tecnico azzurro cerca di trovare motivazioni per la squadra e vuole quella vittoria che significherebbe secondo posto quasi aritmetico. ...

Napoli-Cagliari - le formazioni ufficiali : le scelte di Ancelotti : Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali della 35a giornata di Serie A Napoli Cagliari formazioni ufficiali| Tutto pronto per il primo posticipo della 35a giornata di Serie A. Napoli e Cagliari si sfidano al San Paolo in un match che apparentemente ha davvero pochi significati. Gli azzurri con una vittoria blinderebbero il secondo posto, mentre i sardi sono già salvi. Senza troppi indugi però andiamo a spulciare quelle che sono le scelte ...

Calciomercato Napoli - il doppio colpo per la prossima stagione è servito : la nuova squadra di Ancelotti prende già forma : Calciomercato Napoli – Un solo obiettivo in casa Napoli in questo finale di stagione: concludere al meglio la stagione. Non sono mancate le critiche nei confronti della squadra azzurra nelle ultime settimane ma nel complesso la stagione può essere considerata positiva. Ricordiamo che è iniziato da poco un nuovo progetto con Carlo Ancelotti in classifica ed il secondo posto per una squadra come il Napoli rappresenta quasi un miracolo ...

Napoli-Cagliari è la partita dei figli d’arte : Gianluca Maran e Davide Ancelotti : La partita contro il Cagliari di stasera mette a confronto due figli d’arte: Davide Ancelotti e Gianluca Maran. Lo raccontano Il Mattino e il CorSport. Il figlio dell’allenatore del Cagliari (25 anni) è stato per breve tempo calciatore, poi gli infortuni lo hanno dirottato sul ruolo di tecnico. Ha seguito il corso da allenatore Uefa B e poi quello da Match Analyst a Covercciano. Due anni fa è entrato nello staff del padre: si occupa delle ...

Napoli-Cagliari - i convocati di mister Ancelotti : La lista dei convocati azzurri In vista del match di domani tra Napoli e Cagliari, la società ha diramato la lista dei convocati azzurri di Ancelotti: I convocati: Meret, Ospina, Karnezis; Albiol, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj; Allan, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon; Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Younes. Leggi anche Ancelotti in conferenza: “Domani possiamo raggiungere gli 80 punti per chiudere bene la ...

Ancelotti : «Non credo che il vuoto al San Paolo sia per le prestazioni del Napoli» : Durante la conferenza Ancelotti si è espresso anche sulla questione del malessere dei tifosi e sul record di presenza negativo previsto per Napoli-Cagliari. «Avere lo stadio pieno è un obbiettivo importante, credo che non sia stata colpa delle prestazioni perché lo stadio non è stato pieno anche quando vincevamo, credo che sia un problema più complesso e non legato ai risultati della squadra» L'articolo Ancelotti: «Non credo che il vuoto al San ...

Napoli - Ancelotti pianifica il futuro : "Insigne rinnoverà - Lozano e Trippier ci interessano" : Ancelotti si avvicina alla gara col Cagliari con l'obiettivo di chiudere bene la stagione e lo sguardo rivolto già al futuro. "Abbiamo l'opportunità di conservare il secondo posto e raggiungere gli 80 ...

Napoli - Ancelotti in conferenza parla di mercato in entrata e del futuro di Insigne : Momento tranquillo in casa Napoli. Gli azzurri ospitano domani alle 20.30 il Cagliari di Maran. Partita che ormai ha poco da chiedere, dunque la conferenza stampa della vigilia di Carlo Ancelotti si sposta anche su altri argomenti. Ecco cosa ha detto il tecnico dei partenopei. “E’ importante la partita di domani perché abbiamo l’obiettivo di conservare il secondo posto, la voglia di cercare di fare gli 80 punti e chiudere ...