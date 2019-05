Moto2 | incidente pauroso ad inizio gara a Jerez | diversi piloti coinvolti | i dettagli

sportfair

(Di domenica 5 maggio 2019), Gardner ha causato un effetto domino che ha coinvolto: da Marquez a Pratama, dopo un solo giro subito bandiera rossa a causa di una serie di cadute davvero brutte. Gardner è stato il primo ad andare a terra, restando a centro pista e creando un effetto domino con la moto che ha colpito Marquez che seguiva. Altri, tra questi l’azzurro Bezzecchi che ha letteralmente salvato la vita a Pratama che gli è caduto davanti, evitandolo in modo magistrale e cadendo poco dopo. Come detto, bandiera rossa in pista eche subirà un rallentamento ed una diminuzione di un giro rispetto al previsto. A breve la ripartenza.Énorme chute en ##SpanishGP pic.twitter.com/OhRAdAWWe1— Maxime. (@MaximeB123) 5 maggio 2019L'articoload, iVIDEO sembra ...

