Marchisio vince anche con lo Zenit | è l’ottavo titolo consecutivo

Marchisio campione di Russia : lo Zenit San Pietroburgo pareggia e vince il sesto titolo : Cambiano i Paesi, ma non le abitudini. Claudio Marchisio prosegue la sua striscia vincente e si laurea campione anche in Russia . Allo Zenit, infatti, basta il pareggio per 1-1 contro l'Akhmat per ...

Juve tradita dall'illusione CR7 - Marchisio : 'Una stella non ti dà la certezza di vincere' : Il sogno è andato in frantumi perché non si era messo in discussione questo: il calcio non è una scienza esatta". 19 aprile 2019

Juve fuori dalla Champions - Marchisio : “Avere Ronaldo non dà certezza di vincere” : Juve fuori dalla Champions. Il giorno dopo la disfatta nella massima competizione europea, da buon ex aveva sostenuto i bianconeri affermando che si sarebbero rialzati. Ora Claudio Marchisio torna a parlare dell’eliminazione della Juventus per mano dell’Ajax. Ecco le sue parole in un’intervista al Corriere della Sera: “C’erano grandi attese, costruite anche giustamente dentro e fuori la Juve. Con Ronaldo si ...