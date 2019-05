L’economia dei miracoli : Come ha fatto Pedro Sánchez Pérez-Castejón? Il primo ministro spagnolo ha smentito il vecchio detto che il popolo punisce sempre chi governa anche se lui ha governato solo per un anno e con un equilibrio instabile. “È L’economia, stupido”, avrebbe detto James Carville, lo stratega che guidò Bill Cli

Imperia : una rete esternalizzata per la gestione dei musei - il Consiglio approva la pratica. Roggero "Sarà volano per turismo ed economia" : Una rete esternalizzata . Sarà questo il futuro della gestione dei musei della città di Imperia: Maci , Museo Navale e Planetario una volta conclusi i lavori. A stabilirlo il Consiglio Comunale con i ...

economia del mare - l'Italia si gioca il futuro sugli investimenti e sulla gestione dei porti : Sono i numeri, impressionanti, dell'Economia italiana del mare attesa a una 'prova' determinante per il futuro: il passaggio dalla portualità nazionale allo sviluppo di un sistema economico ...

"Quando la ripresa dell'economia si affida al bonus. Ma la prospettiva reale è quella dei bassi salari e dei lavoretti". Il Domenicale di Controlacrisi - a cura di ... : ... ossia ritenere i controlli e le tasse ostacoli alla crescita dell'economia e lesivi dell'autonomia dell'impresa. Autonomia dell'impresa invocata anche nei cambi di appalto per giustificare la ...

economia - Toscana critica liberalizzazione delle garanzie dei prestiti a Pmi : La Regione Toscana critica l'abolizione della lettera 'R' del cosiddetto "Decreto Crescita". L'abrogazione dell'art.18 comma 1 del d.lgs. 112/1998 è prevista nel Decreto Legge Crescita che il Governo ...

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l’economia circolare : il “Salvamare” in 5 punti : E’ atteso oggi in Cdm il disegno di legge ‘Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l’economia circolare’, la cosiddetta Salvamare. Una iniziativa contro l’inquinamento marino da plastiche. Ecco i contenuti della norma in cinque punti: – I pescatori potranno portare a terra la plastica accidentalmente finita nelle reti. Quei rifiuti sono equiparati a quelli prodotti dalle navi. – Si tratta di ...

Ue - Juncker 'Alcuni ministri italiani sono dei bugiardi. Preoccupato per economia italiana' : Juncker: 'Preoccupato per l'Italia' 'sono leggermente Preoccupato per il fatto di vedere che l'economia italiana continua a regredire e auspico che le autorità italiane facciano sforzi supplementari ...

“I Trend dell’Innovazione” : 2° Forum Nazionale sull’economia Circolare Bioeconomia - Strumenti di Rete - Agrifood - Diritti dei Materiali - Risorse del Territorio : Il 3 e 4 aprile appuntamento a Napoli con il 2° Forum Nazionale sull’Economia Circolare “I Trend dell’Innovazione”: due giornate per fare il punto sui principali Trend che stanno disegnando il nuovo scenario dell’economia Circolare nel nostro Paese. Il Forum, promosso da Edizioni Ambiente e dalla rivista Materia Rinnovabile, in collaborazione con l’Assessorato all’ambiente del Comune di Napoli, si terrà presso il Complesso di Santa Maria la ...

Cina - non solo economia : nel 2020 avrà anche il record dei turisti : Tanto che proprio quest'anno la Cina ha superato il nostro Paese per arrivi: «La Cina - spiega Damiano De Marchi, ricercatore del Ciset - Centro internazionale di studi sull'economia turistica - ha ...