Lazio-Atalanta streaming | dove vedere il match | no Rojadirecta

juvedipendenza

(Di domenica 5 maggio 2019)– Ladi Simone Inzaghi sfida l’di Gian Piero Gasperini nella 35ª giornata di Serie A , in uno scontro diretto per la zona Champions League. Dubbio sulla fascia sinistra per Simone Inzaghi, che perde Lulic per squalifica ma recupera Durmisi: a sinistra comunque verrà adattato Marusic. A centrocampo, out Milinkovic-Savic, rientrerà invece Luis Alberto come mezzala … More

Inter : ??? | #Spalletti: 'Le avversarie per la corsa @ChampionsLeague ? Fino alla Lazio secondo me sono tutte in corsa. L'… - VarskySports : #SerieA ???? Chievo Verona 0 - SPAL 4 Udinese 0 - Inter 0 Domingo 7:30-Empoli-Fiorentina 10-Lazio-Atalanta 10-Parma… - capuanogio : L'#Atalanta ha trasferte con Lazio e Juve (subito dopo la finale di Coppa Italia). La #Roma ha la Juve e un Genoa c… -