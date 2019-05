Lazio | altra sconfitta interna Ma Inzaghi ci crede | “Abbiamo due strade per centrare

calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) “In Europa penso che ci arriveremo, abbiamo dueper farlo: o attraverso la Coppa Italia o col settimo posto. Siamo a due punti da Milan e Torino, con 9 punti ancora a disposizione, si può fare“. Cosi’ il tecnico della, Simonedopo il ko interno contro l’Atalanta che ha pregiudicato definitivamente la corsa Champions.-Atalanta 1-3, le pagelle di CalcioWeb: Wallace da 3 FOTO “Ladeveun posto Uefa – ha aggiunto il tecnico a Sky – siamo rammaricati per lama dobbiamo reagire subito. Abbiamo approcciato bene la partita, siamo andati in vantaggio, ma in questa partite non basta svolgere il compitino. L’Atalanta ha meritato, è stata più lucida, noi abbiamo commesso errori individuali che abbiamo pagato cari, errori del genere non possiamo permetterceli“.LEGGI CALCIOWEB PER ...

robven606 : RT @tonygambler7: Speriamo di vedere un'altra Lazio il 15 maggio. Un'altra difesa. Uno stadio di veri tifosi! #LazioAtalanta #AlloStadiosig… - Mikabba2000 : @OfficialSSLazio #LazioAtalanta che PENA la LAZIO ! Abbiamo fatto fare un figurone all'Atalanta. Abbiamo calciator… - mascio82 : @giuliocardone69 Sicuramente in Coppa la Lazio metterà altra cattiveria/grinta. -