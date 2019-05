Il pensionato di Manduria avvisò la polizia un mese prima di morire | Sono vittima

Il pensionato picchiato a morte a Manduria avvisò la polizia un mese prima : "Sono vittima dei bulli" : Il 14 marzo 2019 Antonio Stano fu raggiunto a casa dall'equipaggio di una pattuglia di polizia al quale riferì di essere vittima delle angherie della gang criminale. Un mese dopo il 66enne è morto

pensionato morto a Manduria - il gip : “Le famiglie dei bulli incapaci di educarli. Senza freni” : Restano in carcere gli 8 ragazzi, tra cui sei minorenni, che avrebbero aggredito il Pensionato di Manduria, Antonio Cosimo Stano, morto lo scorso 23 aprile. Come si legge nell'ordinanza firmata dalla gip Rita Romano, "la decisione riguarda anche i maggiorenni perché le loro famiglie hanno dato prova di incapacità a controllare ed educare i due giovani".Continua a leggere

Manduria - pensionato ucciso di botte : confermato il carcere per i due maggiorenni : Il gip del Tribunale di Taranto non ha convalidato i fermi (ritenendo non sussistente il pericolo di fuga) dei due maggiorenni coinvolti nell'indagine sulle violenze compiute ai danni di Antonio...

Giorgia Meloni a Manduria per ricordare il pensionato ucciso dalla baby gang : 'Ora pugno di ferro' : ' Oggi sono stata a Manduria per portare un mazzo di fiori davanti casa di Antonio, 66enne seviziato e torturato da una baby gang e poi tragicamente morto. Fratelli d'Italia sta depositando in questi ...

pensionato morto a Manduria - i ragazzi del branco : “Siamo dispiaciuti e provati” : Due maggiorenni (di 19 e 22 anni) e sei minorenni sono indagati per i reati di tortura, con l'aggravante della crudeltà, sequestro di persona, violazione di domicilio e danneggiamento. Oggi gli interrogatori. I giovani si sarebbero riconosciuti nei video agli atti della procura.Continua a leggere

pensionato ucciso da baby gang a Manduria - oggi l'interrogatorio degli 8 ragazzi fermati : Sono stati fissati per questa mattina gli interrogatori degli otto indagati sottoposti a fermo dalla Polizia nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonio Stano , il 66enne Pensionato di Manduria ...

Manduria - pensionato picchiato a morte. Si allarga l'indagine e spunta un altro caso sospetto : La morte di Antonio Cosimo Stano, il pensionato di 65 anni deceduto lo scorso 23 aprile all'ospedale Giannuzzi dopo quasi 20 giorni di agonia in seguito alle numerosi aggressioni subite da un gruppo di giovanissimi a Manduria, rischia di scoperchiare un vaso di Pandora, a patto che non sia l'omertà dei cittadini a vincere.Le responsabilità dei giovanissimi sono in fase di accertamento - 8 sono stati fermati con l'accusa di ...

Manduria - pensionato ucciso. Uno dei ragazzi fermati : «Mi hanno detto : andiamo a sfottere il pazzo» : Nuovi dettagli inquietanti emergono sulla morte di Antonio Stano, il 66enne di Manduria picchiato, rapinato e bullizzato da gruppi di giovani. Uno degli otto ragazzi sottoposti a fermo ieri dalla...

“Fu tortura” - otto fermati per la morte del pensionato di Manduria : Questo drammatico video amatoriale, diffuso dalla polizia, mostra la baby-gang di Manduria, in provincia di Taranto, accanirsi contro il 66enne Antonio Cosimo Stano, poi morto il 23 aprile 2019 in seguito alle gravi ferite causate dalle continue aggressioni. È solo uno degli episodi di violenza contro Stano per i quali la Squadra mobile di Taranto, su disposizione della Procura locale, ha arrestato 8 tra i presunti responsabili del pestaggio, 6 ...

pensionato vittima della baby gang a Manduria - la Polizia posta il video sui social : pioggia di proteste : L'account ufficiale su Twitter pubblica due video girati dalla baby gang di Manduria con il telefonino. Molti utenti protestano chiedendo la rimozione delle immagini definite "terribili" dal procuratore

