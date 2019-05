Guida con la patente revocata | nei guai 57enne di Cossato

Tassista batte robotaxi : nella Guida autonoma i conti non tornano ancora : Marx, Karl, aveva ragione: senza lavoratori da sfruttare, il capitalista non guadagna. O, per dirla in altro modo, è difficile sfruttare un robot. E' la inattesa conclusione, a cui arriva uno studio ...

Acque pulite e servizi al top : Guida la Liguria con 30 spiagge : Sara Mauri In totale sono 385 gli approdi premiati. Nella classifica seguono la Toscana con 19 e la Campania a quota 18 Se a libertà di stampa non siamo, come sempre, messi bene (nonostante i miglioramenti rispetto al 2017 e 2018) - il rapporto di Reporters Without Borders 2019 ci metteva al 43esimo posto su 180 tra Taiwan e Botswana - sulle spiagge con bandiera blu, l'Italia può festeggiare. Sì, perché le nostre spiagge eccellenti ...

Striscione per Ranieri : «A casa per Guidare la tua legione. Roma è con te» : Roma - Chiamatelo 'Claudio il conquistatore' . La curva Sud rende omaggio a Ranieri , a tre anni di distanza dalla storica vittoria della Premier League con il Leicester. Una vera e proprio campagna ...

Guida alla sopravvivenza in Days Gone su PS4 : come sconfiggere le orde di zombie : Ora che Days Gone è finalmente disponibile nei negozi fisici e digitali di tutto il mondo, Sony ha schierato in campo un'altra potente esclusiva per la sua PlayStation 4. La console di ultima generazione giapponese è andata infatti ad accogliere un survival game a mondo aperto piuttosto apprezzato, soprattutto dal pubblico di gamer, che hanno trovato nell'ultima fatica di SIE Bend Studio un'avventura solida e dalla narrazione coinvolgente. E se ...

Roma - betoniera fuori controllo travolge le auto sulla Casilina : crisi epilettica alla Guida - 5 feriti : Una betoniera ha travolto una ventina di auto e investito un passante a Roma. Il gravissimo incidente si è verificato prima di mezzogiorno sulla Casilina, all'altezza di via...

Musica - speciale Guida all'ascolto con Francesco Oliveto : Ha composto numerose musiche per film, documentari, dvd didattici, spot pubblicitari e spettacoli teatrali. L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Ai soci dell'Associazione La Scintilla sarà ...

Roma - betoniera fuori controllo travolge le auto sulla Casilina : crisi epilettica alla Guida - 4 feriti : Gravissimo incidente sulla Casilina a Roma, all'altezza di via Pietro Belon in zona Torre Maura. Una betoniera ha investito una persona e speronato una ventina di auto in sosta e in...

Siri indagato - Conte : “M5s non approfitti per cantare vittoria politica e Lega non si lasci Guidare da reazioni corporative” : “Invito il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica. Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazioni corporative”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo aver annunciato di voler portare la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri in Consiglio dei ministri. L'articolo Siri indagato, Conte: “M5s non approfitti per cantare vittoria ...

Siri indagato - Conte : “Lega non si lasci Guidare da reazioni corporative - M5s non approfitti per cantare vittoria politica” : In conferenza stampa a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte ha annunciato di voler proporre la revoca al sottosegretario leghista Armando Siri nel prossimo Consiglio dei ministri. “Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazioni corporative e al M5s di non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica”. L'articolo Siri indagato, Conte: “Lega non si lasci guidare da reazioni corporative, M5s non approfitti per ...

Come creare una Guida TV rapida con Siri Shortcuts : Più volte ci siamo soffermati sulle funzionalità avanzate dell’applicazione “Shortcuts” di Apple, disponibile gratuitamente su App Store. Grazie alle sue caratteristiche risulta infatti possibile personalizzare l’intelligenza si Siri, creando personalmente alcuni comandi rapidi ed utili leggi di più...

The Voice of Italy 2019 Guida : novità - coach - concorrenti e puntate : Torna con l’attesissima sesta stagione The Voice of Italy 2019, talent show di Rai 2 che torna del tutto rinnovato sia per quanto riguarda il cast sia per il meccanismo. Ecco di seguito chi sono i coach, le novità, regolamento, giudici, puntate e conduttore. DOVE VEDERE LE puntate IN TV E STREAMING The Voice of Italy 2019 coach e conduttore La prima grandissima novità riguarda chi sarà alla guida del talent show. Infatti conduce The ...

Pneumatici auto – Estetica o comfort - prestazioni o consumi? Ecco come la scelta si riflette sulla Guida : La scelta dello pneumatico non influisce solamente sull’aspetto della vettura. Prima di scegliere è importante fare le opportune valutazioni che andranno ad incidere su comfort, prestazioni ed efficienza Molti automobilisti vogliono che i loro Pneumatici estivi siano più vistosi rispetto agli equivalenti invernali. Questa la ragione per cui, per l’estate, si tende a scegliere Pneumatici più larghi e più bassi rispetto a quelli usati ...

Papa Francesco - il retroscena di Luigi Bisignani : "Una zarina alla Guida degli affari economici del Vaticano" : Sono "giorni di passione" in Vaticano. "Passata la Pasqua con la strage nello Sri Lanka", ora c'è un altro motivo di tensione, "da quando si sussurra che Papa Bergoglio, contro il parere del Segretario di Stato Pietro Parolin", scrive Luigi Bisignani nel suo editoriale su Il Tempo, "voglia nominare

Formula 1 – Bottas e Hamilton ‘Guidati’ da Wolff nei giri finali del Gp dell’Azerbaijan? Lewis svela il contenuto del team radio : Nessun ordine di scuderia via radio per Lewis Hamilton e Valtteri Bottas durante il Gp dell’Azerbaijan: le parole del pilota britannico Anche il Gp dell’Azerbaijan si conclude con le due Mercedes leader della corsa. Dopo aver conquistando i primi tre round del campionato mondiale di Formula 1, le frecce d’argento segnano una storica doppietta anche sul podio di Baku. Data l’equità di risultati ottenuti dalla ...