Godin | in Spagna hanno scoperto perché ha scelto proprio l' Inter

calciomercato

(Di domenica 5 maggio 2019) Diego, trentatreenne capitano dell'Atletico Madrid si legherà all'per tre stagioni. Lo conferma ancora oggi La Gazzetta dello Sport raccontando le sensazioni spangnole:firmerà con un ingaggio che potrà raggiungere i 6,75 milioni di euro l'anno. La cifra, già filtrata in passato ma ieri confermata da fonti vicine al ...

passione_inter : L'Atletico perde una colonna, in Spagna rimpiangono Godin: 'Sette centrali in 8 anni, ma alla fine...' - - saltaluomo : RT @fcin1908it: In Spagna già hanno nostalgia di Godin: 'C'è la data e l'ora dell'addio all'Atletico Madrid' - - infoitsport : In Spagna già hanno nostalgia di Godin: “C’è la data e l’ora dell’addio all’Atletico Madrid” -