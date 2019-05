Equitazione | Longines Global Champions Tour 2019 | dominio belga a Shanghai | vince Gregory

oasport

(Di domenica 5 maggio 2019) Si è chiuso con un vero e proprioil fine settimana deldi, in Cina, grazie al successo diWathelet nella gara contro il tempo, percorsa in 59.27 secondi, in sella al suo Qualido 3, aggiudicandosi così il montepremi di 24250 euro. Seconda piazza invece per Pieter Devos, già vincitore a Miami, che non è riuscito a scalzare il connazionale per appena 43 centesimi su Jade v. Bisschop, con il podio completato dal francese Simon Delestre e dal suo Qopilot Batilly Z, risultando l’unico nonnelle prime cinque posizioni.Tra i favoriti hanno perso terreno il tedesco Daniel Deusser, settimo, gli inglesi William e Michael Withaker, rispettivamente e venticinquesimo, ma anche l’azzurro Alberto Zorzi. Brutta infatti la prestazione del cavaliere veneto, unico italiano in gara, che non ha trovato il feeling giusto ...

