Elezioni | sulla scheda più liste civiche che partiti

Elezioni comunali in Sicilia - sfida Salvini-Zingaretti : è gara anche sulla mafia : sfida Siciliana tra Salvini e Zingaretti. sfida sulla mafia ma sfida anche o soprattutto per le Elezioni comunali perché molti sono i luoghi dell'isola in cui si vota. Ecco Salvini a Corleone il 25 ...

Sanchez indurisce la sua posizione sulla Catalogna prima delle Elezioni : Bandiera della Catalugna, Spagna Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che dovrà affrontare le elezioni nazionali tra due settimane. Ha affermato che agirà con “forza” contro qualsiasi tentativo dei separatisti catalani di ripetere la loro dichiarazione di indipendenza del 2017. Il tentativo fallito della Catalogna di separarsi dalla Spagna, e l’approccio di Madrid alla regione, è diventato il problema determinante ...

Elezioni in Israele : in serata i primi exit poll sulla sfida Netanyahu - Gantz : Oggi, in Israele, è giorno di Elezioni politiche; da stamane è in corso la sfida tra il premier uscente e leader del Likud Benyamin Netanyahu, al potere dal 2009, e l'ex generale Benny Gantz, leader della coalizione di tre partiti centristi denominata "Blu e Bianco". I votanti in tutto il Paese sono 6,3 milioni, di cui il 16% di nazionalità araba; si vota negli ospedali, nelle caserme e nelle carceri. Secondo gli ultimi sondaggi, tra i due ...

Elezioni europee - Orban fa passo indietro (ma soltanto sulla campagna anti-Europa) e chiede scusa al Ppe : “Citavo Lenin” : Viktor Orbán chiede scusa ai membri del Partito Popolare Europeo (Ppe), che nei giorni scorsi aveva definito “utili idioti”, dopo la richiesta di tredici formazioni del Ppe di espellere Fidesz dalla più grande famiglia politica europea. Scuse messe nero su bianco, dopo l’incontro tra Orbán e il candidato alla presidenza della Commissione Manfred Weber, con tredici lettere inviate a tutti i partiti che hanno manifestato la volontà di cacciare ...