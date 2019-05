È inutile combattere l' insonnia | è il vivere quotidiano che la produce

agi

(Di domenica 5 maggio 2019) Sonno e. Sono la faccia della stessa medaglia. Un problema molto moderno. Attuale, Per molti. Meglio, notturno.Ci si corica e non ci si addormenta. Oppure ci si sveglia nel cuore della notte e non ci si riaddormenta più.I motivi? I più svariati, “ma quando siamo a letto, i nostri peccati quotidiani si ingigantiscono. Le cose lasciate in sospeso durante la giornata ci tengono svegli e fanno da calamita a problemi più profondi di coscienza e di colpa”.“Il sonno è diventato un lusso, che desideriamo disperatamente e non siamo mai del tutto sicuri di possedere” scrive Darian Leader su The Guardian nella traduzione pubblicata da Internazionale del 26 aprile, in edicola fino al 2 maggio.“Eppure l'idea di un unico blocco di sonno ininterrotto è molto probabilmente un'invenzione recente” si legge ancora, perché “lo storico statunitense Roger Ekirch ...

