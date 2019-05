Avengers supera 2 mld incassi : In soli 10 giorni il film targato Marvel ha raggiunto i 620 milioni negli Stati Uniti, con altri 149 nel week end, e quasi 2,2 miliardi nel mondo, pochi in più rispetto a quelli incassati dal ...

Avengers Endgame - è ancora record supera i 2 miliardi di dollari : Il successo era fuori di dubbio ma forse la dimensione del successo va al di là delle previsioni. Avengers: Endgame ha sorpassato nel secondo weekend di programmazione i 2 miliardi di incasso mondiale,...

Box Office Worldwide - Avengers : Endgame ha superato gli incassi di Titanic : Tale incasso complessivo è stato raggiunto al termine di una settimana, lunedì-giovedì, da record, in cui sono stati incassati nel mondo la bellezza di 562 milioni di dollari. Avengers: Endgame ha ...

Box Office USA 3-5 maggio : Avengers : Endgame supera i 620 milioni di dollari : Box Office 3-5 maggio USA e Italia Box Office USA Avengers: Endgame supera i 622 milioni superati i 622 milioni di dollari per Avengers: Endgame con un weekend da 148 milioni. Inutile aggiungere altri commenti. Gli altri però ci provano, non rinunciano a lanciare nuovi film, così secondo The Intruder, terzo Long Shot e quarto Uglydolls con i primi due che superano i 10 milioni. I tre film hanno catturato diversi segmenti di pubblico con Long ...

Avengers : Endgame nella storia - supera il miliardo nel primo weekend! : Avengers: Endgame – Il film targato Marvel Studios in pochi giorni batte ogni record d’incassi e entra nella storia del cinema! Check out the Marvel Studios’ #AvengersEndgame inspired poster from artist @JohnAslarona. #DontSpoilTheEndgame pic.twitter.com/FCKoabuJ4J — Marvel Studios (@MarvelStudios) 28 aprile 2019 Avengers: Endgame segna un traguardo storico per il Marvel Cinematic Universe… Il nuovo film ... Leggi ...

Avengers : Endgame nella storia - supera il miliardo nel primo weekend! : Avengers: Endgame – Il film targato Marvel Studios in pochi giorni batte ogni record d’incassi e entra nella storia del cinema! Check out the Marvel Studios’ #AvengersEndgame inspired poster from artist @JohnAslarona. #DontSpoilTheEndgame pic.twitter.com/FCKoabuJ4J — Marvel Studios (@MarvelStudios) 28 aprile 2019 Avengers: Endgame segna un traguardo storico per il Marvel Cinematic Universe… Il nuovo film ... Leggi ...