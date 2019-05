Servizio su commemorazione Mussolini Dimissioni per il caporedattore del Tg3

TgR Emilia-Romagna manda in onda un Servizio su commemorazione di Mussolini 'senza filtri'. L'ad Salini chiede chiarimenti : Una linea editoriale , spiega, che 'si basa sul principio di una informazione equilibrata , a garanzia di un contraddittorio in tutti i servizi, dalla politica alla cronaca. Equilibrio che deve ...

TgR Emilia-Romagna manda in onda un Servizio su commemorazione di Mussolini ‘senza filtri’. L’ad Salini chiede chiarimenti : Il saluto romano, le lacrime davanti alla cripta, la parola ai nostalgici e l’intervista a Edda Negri Mussolini, nipote del dittatore. Non un contraddittorio né una parola per contestualizzare la commemorazione di Benito Mussolini, tenuta domenica a Predappio da 300 fascisti tra tricolori, aquile e cimeli del regime. È polemica sul servizio acritico mandato in onda dal TgR Emilia-Romagna nell’edizione delle 19.30 del 28 aprile. Tanto ...