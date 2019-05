Sepe | sangue innocente grida vendetta

notizie.tiscali

(Di sabato 4 maggio 2019) ANSA, - NAPOLI, 4 MAG - Si è ripetuto a Napoli il miracolo di san Gennaro, senza la tradizionale processione delle reliquie cancellata a causa del maltempo. In cattedrale il card. Crescenzioha ...

Lambiaseanna1 : RT @rep_napoli: Napoli, il cardinale Sepe dopo l'agguato in piazza Nazionale: 'Il sangue innocente grida vendetta' [news aggiornata alle 18… - lightmoon972 : RT @rep_napoli: Napoli, il cardinale Sepe dopo l'agguato in piazza Nazionale: 'Il sangue innocente grida vendetta davanti a Dio' [news aggi… - lightmoon972 : RT @rep_napoli: Napoli, il cardinale Sepe dopo l'agguato in piazza Nazionale: 'Il sangue innocente grida vendetta' [news aggiornata alle 18… -