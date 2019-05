Sampdoria | Giampaolo | ' Niente Europa? Non ho rimproveri da fare ai ragazzi'

Sampdoria-Lazio 1-2 - Giampaolo : 'Abbiamo salvato l'onore - ma non mi basta' : - Sampdoria battuta dalla Lazio 1-2, si allontana l'Europa - La cronaca della partita - - LE FOTO : le immagini del primo tempo - Gli scatti del secondo tempo - E ora, l'Europa? 'Dove andiamo? Ora ci ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Perso per nostri demeriti - primo tempo non all'altezza» : GENOVA - " Il secondo tempo mi fa ancora più rabbia se penso a come abbiamo giocato nel primo ". Così Marco Giampaolo , ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta casalinga che allontana le velleità europee subita con la Lazio . " Nella prima frazione di gioco non siamo stati all'altezza - ammette il tecnico doriano -, mentre nel ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Colpa nostra - ma in 11 contro 11 non so come sarebbe finita' : A Sky Sport ha parlato Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, sconfitta 2-1 dalla Lazio: 'Dispiace per questo risultato, il primo tempo assolutamente non è stato all'altezza. Non si può subire gol per ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Manca qualcosa per colmare il gap» : GENOVA - " Le partite che rimangono da qui al termine del campionato contengono parte di quell'uno che ci è mancato fino a questo momento e determineranno quanto è consistente quel quid a cui dobbiamo ...

Sampdoria : offerta di rinnovo per Giampaolo : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il presidente vuole blindarlo proponendogli un allungamento sino al 2022.

Sampdoria - Giampaolo e la nuova missione tra k.o. e addio di Sabatini : Il premio ricevuto da Omar Colley come miglior atleta gambiano dell'anno fra quanti giocano all'estero, e mostrato con orgoglio dal difensore su Instagram, conferma la validità delle scelte di mercato ...

Sampdoria tra campo e cessione - Giampaolo in conferenza : “Spero il Presidente venda il più tardi possibile” : Non si vuole fermare dopo i buoni risultati ottenuti finora e la vittoria nel derby contro il Genoa. L’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato alla vigilia del match di domani in casa del Bologna. Ecco le sue parole in conferenza: “Bisogna andare oltre la dimensione provinciale. Non possiamo accontentarci del derby, dobbiamo lottare per un obiettivo più grande. Essere lì fino alla fine. Perché ci accresce ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Con il Bologna sfruttiamo l'onda lunga del derby» : GENOVA - Dopo il delirio e la gioia che solo un derby vinto può dare, la Sampdoria torna in campo domani contro il Bologna al Dall'Ara. Marco Giampaolo , allenatore doriano, esordisce così in ...

Sampdoria - le rivelazioni di Ferrero : “Giampaolo resta - mentre Defrel…” : Massimo Ferrero ha parlato della sua Sampdoria e del futuro del tecnico Marco Giampaolo che sarà ancora legato ai doriani In casa Sampdoria continua a tenere banco la questione legata alla cessione societaria. Ferrero ha rigettato ogni ipotesi di questo tipo, smentendo le voci che circolano da settimane. Nel frattempo il club doriano è impegnato a pianificare il futuro, futuro che potrebbe essere ancora targato Giampaolo. Massimo Ferrero, ...

Panchina Sampdoria - le parole del Presidente Ferrero su Giampaolo : “Giampaolo rimane“. Così Massimo Ferrero, Presidente della Sampdoria, al termine del Cda della società che si è svolto questa mattina per l’approvazione del bilancio. Che “è in attivo ma non posso dire il numero di milioni“. Ferrero ha parlato di Gregoire Defrel, protagonista nelle ultime settimane: “E’ venuto a Genova per far vedere le sue qualità, visto che ne ha tante. Lui non si sentiva a Roma ...

Ferrero - Giampaolo rimane alla Sampdoria : GENOVA, 18 APR - "Giampaolo rimane". Così Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria , al termine del Cda della società che si è svolto questa mattina per l'approvazione del bilancio. Che "è in ...

Sampdoria - parla Defrel : 'Dopo l'incidente Giampaolo mi ha parlato...' : Avremmo potuto segnare anche il terzo gol, ma è vero che dopo il rigore di Quagliarella il Genoa ha provato a reagire giocando meglio' ha spiegato l'attaccante a La Gazzetta dello Sport. Defrel ...

Sampdoria-Genoa - Prandelli : 'A Giampaolo toglierei Quagliarella' : Il primo derby della Lanterna di Cesare Prandelli . L'allenatore rossoblù, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, è sicuro di chi non vorrebbe avere come avversario: "Alla Sampdoria ...

Sampdoria-Genoa - Giampaolo : 'Vittoria nel derby? Rinuncerei a una scatola di sigari' : "Per una vittoria nel derby Rinuncerei anche a una scatola di sigari". Marco Giampaolo , alla vigilia della sfida contro il Genoa, scherza in conferenza stampa. Per i blucerchiati, i tre punti nel ...