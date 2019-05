Programmi TV di stasera | sabato 4 maggio 2019 Ultima puntata su Rai3 di Sapiens

davidemaggio

(Di sabato 4 maggio 2019) Mario Tozzi -Rai1, ore 20.35: Ballando con le StelleSesto appuntamento con il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli e la partecipazione di Robozao. Le coppie in gara si cimenteranno in nuove emozionanti coreografie, per dimostrare al pubblico e alla Giuria tutti i loro progressi e la voglia di arrivare in finale. Durante la serata, non mancheranno le incursioni di Robozao e, a bordo pista, i commenti di Roberta Bruzzone. Questo“ballerini per una notte” saranno Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo.Rai2, ore 21.05: The Rookie - 1^Tv1×11 – Operazione Redwood: Tutti gli agenti sono richiamati in servizio d’urgenza per una visita inaspettata del vice Presidente degli Stati Uniti. In quel frangente Nolan e Talia vengono coinvolti in una sparatoria relativa ad una rapina.1×12 – Cuore ...

Ballando_Rai : STASERA continua il torneo “Ballando con te” ?? Si sfideranno: ??#OfficinaDiDanza ??#NextLevel Per saperne di più clic… - zazoomblog : STASERA IN TV i programmi televisivi di sabato 4 maggio 2019 - #STASERA #programmi #televisivi - zazoomblog : STASERA IN TV i programmi televisivi di sabato 4 maggio 2019 - #STASERA #programmi #televisivi -