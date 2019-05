Prima giornata Convention Nazionale INBAR

Moto Gp - Valentino Rossi deluso : 'Prima giornata difficile - speravamo di essere più veloci' : 'Siamo arrivati a Jerez sapendo che ci sarebbe stato da soffrire un pò, perché negli ultimi anni non siamo stati forti su questa pista. E infatti è andata ancora così. speravamo di essere più veloci, ...

Golf - European Tour 2019 : un terzetto al comando del Volvo China Open dopo la Prima giornata - molto indietro gli italiani : prima giornata decisamente negativa per la spedizione azzurra al Volvo China Open 2019, torneo dello European Tour che si disputa sul par 72 del Genzon Golf Course di Shenzhen, in Cina. La classifica provvisoria dopo le prime diciotto buche vede al comando con lo score di -7 un terzetto composto dallo statunitense David Lipsky, uno dei giocatori più continui in questa prima parte di stagione come dimostra la nona posizione nella Race to Dubai, ...

Mafia : oggi Prima 'Giornata in ricordo delle vittime' : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - Si celebra oggi la prima 'Giornata in ricordo delle vittime della Mafia e della criminalità organizzata', istituita con una legge regionale promossa dal M5S e approvata dall’Ars il 7 agosto 2018. Obiettivo è tenere accesa nella collettività la memoria delle vittime inn

Vela - Semaine Olympique Française 2019 : ottima partenza di Mattia Camboni che chiude al secondo posto la Prima giornata : Si è aperta nella giornata di ieri la Semaine Olympique Française 2019, competizione del calendario velistico internazionale che si svolge nella località francese di Hyères, sulla Costa Azzurra. L’appuntamento rappresenta una tappa importante nella stagione e fornisce agli atleti una perfetta occasione per testare la condizione dopo la preparazione invernale. Le classi in gara sono quattro (Laser, Laser Radial ed RS:X maschile e femminile) ...

Martina Franca : si inaugura oggi LegalItria Al dibattito della Prima giornata Emiliano e De Bartolomeo : ... LegalItria, festival che mette al centro la legalità ed il giornalismo d'inchiesta attraverso presentazioni di libri, tavole rotonde, proiezione di film e spettacoli teatrali, ha come obiettivo ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019 Guangzhou. Cina “pigliatutto” nella Prima giornata - Gomes Junior un fulmine nei 50 rana - quarto Scozzoli : Partenza all’insegna della Cina ma con forti tinte verde-oro per le Champions Swim Series, la nuova manifestazione itinerante voluta dalla FINA, che oggi ha vissuto la prima delle due giornate di gare in programma a Guangzhou in Cina. Spettacolo, divertimento e buoni risultati cronometrici per il periodo dell’anno: questo il menu della Champions Swim Series, trasmessa in diretta sulla web Tv di OA Sport (Sport2you/Irc Sport ...

Tuffi - World Series Montreal 2019 : Cina grande protagonista nella Prima giornata : La prima giornata della terza tappa delle World Series di Tuffi a Montreal si è aperta nel segno della Cina. Tre vittorie sulle quattro gare disputate per la nazionale cinese, che ha mancato l’en plein per il successo della coppia nordcoreana nel sincro femminile dalla piattaforma. Shi Tingmao e Wang Han non sembrano avere rivali nel sincro donne dai tre metri. La coppia cinese ha vinto ancora, imponendosi con un punteggio totale di 327.00 ...

Rally Argentina 2019 : Thierry Neuville chiude al comando la Prima giornata su Ogier e Tanak : Thierry Neuville (Hyundai i20) ha chiuso al comando la prima giornata di gare del Rally di Argentina 2019. Il belga ha saputo recuperare un inizio non eccezionale e approfittare dei problemi dei rivali che, mano a mano, hanno fatto le spese del terribile tracciato delle Pampas. Alle sue spalle si classifica il campione del mondo Sebastien Ogier (Citroen C3) a 11.9 secondi mentre al terzo posto troviamo l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) a ...

Probabili formazioni Serie B - 35^ giornata : gli schieramenti - la Prima di Delio Rossi al Palermo : Probabili formazioni Serie B – Si torna in campo per il campionato di Serie B, la stagione è pronta a portare i primi verdetti. Il turno si apre con la gara tra Benevento e Cosenza, i padroni di casa non hanno intenzione di fermarsi. Trasferta per il Palermo sul campo del Livorno, la squadra di Delio Rossi alla ricerca di punti per la promozione diretta. Scontro che preannuncia spettacolo quello tra Pescara e Hellas Verona, match ...

Andora - record di presenze per la Prima giornata di "Azzurro - Pesce d'Autore" : Elena Ballerini conduttrice Rai e Diego Bongiovanni direttamente dalla 'Prova del Cuoco' di Rai Uno per l'apertura della 6° edizione di 'Azzurro, Pesce d'Autore' che nella sua prima giornata ha ...

Equitazione - Longines Masters New York 2019 : Adrienne Sternlicht trionfa nella Prima giornata - lontano Emanuele Gaudiano : Si è aperto quest’oggi il fine settimana del Longines Masters di Equitazione 2019, che nella tappa di New York ha visto il successo della statunitense Adrienne Sternlicht, capace di trionfare nella prova odierna in sella al suo Fantast, realizzando due fasi senza errori, e con il crono di 26.11 secondi. Seconda piazza invece per la canadese Erynn Ballard, per appena otto centesimi di secondo, cavalcando Judge Hof Ter Zeedycke, uno dei ...

Offida - bella festa di sport nella Prima giornata della Piceno Football Cup 2019 : ... che ha lodato l'Offida calcio per l'iniziativa, puntualizzando come questi eventi siano molto importanti per la crescita di Offida e del connubio sport e turismo. Raggiante ovviamente il presidente ...

Sellion Motion Village : gli artisti invadono il borgo nella Prima giornata : ... il Museba -Museo dei Bambini, l'Ecomuseo, il Museo del Fumetto e il Museo della Scienza, sotto la curatela della storica dell'arte Linda Verre. Interventi interconnessi, fumetto, Motion graphics, ...

Tennistavolo - Mondiali individuali Budapest 2019 : bene gli italiani nella Prima giornata delle qualificazioni : Sono scattati oggi a Budapest, in Ungheria, i Mondiali individuali di Tennistavolo: spazio alle sole specialità olimpiche, con i primi incontri dei gironi di qualificazione dei singolari maschile e femminile, ed i due turni preliminari del doppio misto. Ottime notizie per l’Italia, con i nostri portacolori che hanno vinto tutti gli incontri odierni: i sette azzurri impegnati in singolare (Niagol Stoyanov è testa di serie) mantengono ...