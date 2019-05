Mirco Maestri | l’eterno attaccante è pronto per il Giro | “Sarà bellissimo partire dalla

oasport

(Di sabato 4 maggio 2019)è senza ombra di dubbio tra gli italiani più combattivi di questi ultimi anni. Un ragazzo che non si arrende mai, alla continua ricerca dell’attacco buono, quello destinato ad arrivare fino alla fine, quello della gloria. Ventisettenne reggiano della Bardiani-CSF, il fuggitivo nato, alla sua quarta stagione da professionista, è reduce da una delle sue più grandi soddisfazioni ottenute in carriera, ossia la conquista della maglia della classifica a punti alla Tirreno-Adriatico. Un traguardo che lo ha stimolato ancora di più in vista dell’imminented’Italia 2019 che spera di vivere nuovamente da protagonista, soprattutto per onorare al meglio la sua terra che ospiterà ben cinque tappe della Corsa Rosa. Ma tutto questo si deciderà solamente da Bologna in poi.è fatto così, un giovane con la maturità dei più esperti del gruppo; un mix di ...

